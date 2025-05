Ten tablet pozwoli Ci porozmawiać z… Maryją Dziewicą

Kiedy wydaje Ci się, że już nic nie jest w stanie Ciebie zaskoczyć, marka Blackview wprowadza na rynek tablet Blackview Mega 8, który oferuje bardzo rozbudowaną funkcjonalność, wykorzystującą sztuczną inteligencję. Dzięki niej można będzie porozmawiać nawet z… Maryją Dziewicą.

Tablet Blackview Mega 8 jest wypchany po brzegi sztuczną inteligencją

Producent deklaruje, że jego najnowszy sprzęt wykorzystuje trzy modele sztucznej inteligencji – DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini i Google Gemini 2.0. Zapewnia mu to ogromną funkcjonalność w obszarze funkcji bazujących na sztucznej inteligencji.

Blackview Mega 8 (źródło: Blackview)

Użytkownicy mogą z nich korzystać za pośrednictwem Doke AI. Liczba dostępnych funkcji jest wręcz oszałamiająca. Można na przykład na podstawie tekstowego promptu wygenerować grafikę w jednym z 12 stylów albo stworzyć muzykę – do dyspozycji jest 16 stylów (z tekstem lub bez), a także porozmawiać z postacią AI. Dostępnych rozmówców jest aż 20, a wśród nich… Maryja Dziewica, Albert Einstein, Joker, Wall-D, kosmita, kot, pies i niedźwiedź.

Sztuczna inteligencja pomoże też w edycji grafiki i filmów, zmieni statyczne zdjęcie na ruchome, rozszerzy kadr, odrestauruje stare fotografie, pokoloruje czarno-białe zdjęcia i usunie refleksy z fotek. Ponadto znajdzie poszukiwane informacje, przeanalizuje i streści długie dokumenty oraz wesprze w rozwiązaniu pracy domowej i napisaniu tekstu.

Specyfikacja Blackview Mega 8 również wygląda obiecująco

Choć sztuczna inteligencja zdecydowanie gra pierwsze skrzypce w tym urządzeniu, to do jego zakupu – według producenta – ma zachęcić też specyfikacja techniczną, którą otwiera 13-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i kompatybilnością z 1080p Videwine L1. Ekran osiąga jasność do 420 nitów, co nie jest wysoką wartością.

Blackview Mega 8 (źródło: Blackview)

Tablet Blackview Mega 8 ma również cztery głośniki stereo i akumulator o pojemności 11000 mAh, który można ładować z mocą 18 W. Ma on wystarczyć na 15 godzin przeglądania internetu, 10 godzin oglądania wideo w jakości HD lub 11 godzin grania.

Zaletami tego urządzenia są też aparaty: na przodzie znajduje się 13 Mpix, a na tyle 50 Mpix z sensorem Sony IMX362 i f/1.8, któremu towarzyszy 2 Mpix czujnik głębi. Ponadto tablet Blackview Mega 8 ma na pokładzie procesor Unisoc T620 (12 nm), 12 GB RAM, do 512 GB wbudowanej pamięci (uMCP + UFS), slot na kartę microSD do 2 TB, dwa sloty na karty nano SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i system Android 15 z nakładką DokeOS_P 4.1.

Ile kosztuje tablet Blackview Mega 8? Cena jest przystępna

Urządzenie jest dostępne w sklepie producenta, który oferuje bezpłatną wysyłkę na całym świecie. Za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 259,99 dolarów (równowartość około 980 złotych), natomiast za konfigurację 12/512 GB – 279,99 dolarów (~1060 złotych).

Blackview Mega 8 (źródło: Blackview)

Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska i zielona. Tablet Blackview Mega 8 ma wymiary 302×197,5×7,85 mm i waży 736 gramów.