Samsung bierze się na porządnie za Apple. Będzie „tygrysem”

Jeżeli interesujecie się chińskimi znakami zodiaku, to wiecie doskonale, że 12 lutego zacznie się chiński Nowy Rok. Jego symbolem będą trzy elementy: Yang, woda oraz tygrys. Ostatni wymieniony symbol stał się inspiracją na plan Samsunga w walce z Apple.

Przyczajony Tygrys, Ukryty Samsung

Według serwisu The Korea Herald, 40 osób z kadry kierowniczej Samsunga spotkało się w Las Vegas przed odbywającymi się właśnie targami CES 2022 w celu omówienia tegorocznej strategii. Plan otrzymał akronim „Tiger”.

Za jakimi hasłami stoją zatem litery w słowie „Tiger”? Prawdziwy nr 1 w każdej kategorii („True number one in all categories”), usprawnienie udziału w rynku flagowych urządzeń („Improve flagship market share”), skrócenie „dystansu do Apple”, („Gap between Apple”), ekspansja na rynku produktów, takich jak bezprzewodowe słuchawki („Expanding”) i celowanie w rekordowy rok („Record Year”). Zauważyliście, że w języku polskim wyszłoby równie urocze „puder”?

Czy nowy Samsung Galaxy S21FE będzie ważną częścią planu Tygrysa?

Naszą wizją jest zmiana ze sprzedawców smartfonów w firmę oferującą inteligentne urządzenia. Nie będziemy marką technologiczną, ale marką uwielbianą przez młode pokolenie, oferującą innowacyjne doświadczenie Tae-moon Roh, szef działu mobilnego Samsunga

Strategia Samsunga wydaje się mieć sens, biorąc pod uwagę kłopoty firmy w segmencie budżetowych urządzeń. W Chinach od wielu kwartałów udział firmy na rynku smartfonów utrzymuje się w okolicach 1%. Do tego w październiku ubiegłego roku południowokoreański producent miał już mniej niż 20% udziałów na indyjskim rynku smartfonów i czuł na plecach oddech marek wchodzących w skład BBK Electronics (OPPO, realme, vivo).

Segment premium to już natomiast trochę inna bajka. Po całkowitym odpuszczeniu działu smartfonów przez LG, Samsung radzi sobie całkiem nieźle w Ameryce Północnej oraz Europie, gdzie firma odzyskała pierwsze miejsce pod względem liczby dostarczonych urządzeń (w ogólnym ujęciu).

Czy Samsung stanie się „firmą oferującą inteligentne urządzenia” w 2022 roku wedle wizji TM Roha? Producent już od wielu lat jest traktowany w opisany powyżej sposób, ale żeby pokonać Apple, potrzebuje czegoś więcej. Nie chodzi o „innowacyjne doświadczenia”, ale o ekosystem i design, który przyciąga wzrok i zachęca, żeby mocniej związać się z produktami oferowanymi przez Koreańczyków.