Samsung Galaxy Ring w końcu dostępny w Polsce! Taka jest cena

Producent z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział, że pierścień Samsung Galaxy Ring zadebiutuje w Polsce 12 listopada 2024 roku. Tak też się stało. Można go już kupić i naturalnie nie zabrakło oferty promocyjnej na start.

Pierścień Samsung Galaxy Ring dostępny w Polsce. Jaka cena?

Pierścień Samsung Galaxy Ring został oficjalnie zaprezentowany 10 lipca 2024 roku i początkowo trafił do sprzedaży w wybranych krajach, wśród których Polska niestety się nie znalazła. Producent nie zdradził wówczas, kiedy możemy spodziewać się polskiej premiery, ale na początku października pracownik działu wsparcia ujawnił, że Galaxy Ring najprawdopodobniej pojawi się w Polsce w listopadzie.

Pod koniec ubiegłego miesiąca producent oficjalnie to potwierdził i zapowiedział, że premiera w Polsce została zaplanowana na 12 listopada br. Firma dotrzymała danego słowa, ponieważ dziś wprowadziła pierścień do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Ile wynosi jego polska cena?

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W Europie urządzenie jest sprzedawane za około 450 euro, co dziś jest równowartością ~1960 złotych. W Polsce pierścień jest nieco tańszy, gdyż trzeba za niego zapłacić 1849 złotych. Co ważne: to cena wszystkich dostępnych na polskim rynku rozmiarów – od 5 do 13. Do wyboru są też trzy kolory – złoty, srebrny i czarny.

Osoby, które nie są pewne, jaki rozmiar będzie pasował na ich palec, mogą kupić Samsung Sizing Kit – Galaxy Ring. W przypadku zakupu przez internet można z niego skorzystać i oddać go, aby odzyskać zapłaconą kwotę. Cena różni się w zależności od sklepu – na przykład w Media Expert i RTV Euro AGD zapłacicie 39 złotych, w Media Markt 99 groszy więcej, a w x-kom już kwotę 49 złotych.

Promocja z okazji polskiej premiery Samsung Galaxy Ring

Naturalnie nie mogło zabraknąć specjalnej oferty premierowej. Dzięki niej można otrzymać 350 złotych zwrotu. Aby jednak odzyskać taką kwotę, należy w okresie od 12 listopada do 1 grudnia 2024 roku kupić nie tylko pierścień Samsung Galaxy Ring, ale też smartfon z serii Galaxy S24 albo model Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6 lub Galaxy Z Fold 6, a następnie – do 8 grudnia 2024 roku – wypełnić formularz rejestracyjny na stronie producenta.