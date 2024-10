Kiedy Samsung Galaxy Ring zadebiutuje w Polsce? My już to wiemy!

Podczas oficjalnej premiery Samsunga Galaxy Ring wiele mówiło się, że raczej jest niewielka szansa, by gadżet ten trafił do sprzedaży w tym roku. Później pojawiły się przesłanki, które pozwoliły wierzyć, że sytuacja jest dynamiczna i jednak zainteresowani będą mogli go kupić jeszcze przed końcem 2024. I – rzeczywiście – tak właśnie będzie. Kiedy Galaxy Ring trafi do sprzedaży w Polsce?

Pierwsze pierścionki, pierwsze dylematy

Z pierścieniami inteligentnymi mam trochę taki problem, jak ze składanymi smartfonami, gdy pojawiały się ich pierwsze generacje. Pamiętacie Samsunga Galaxy Z Fold sprzed pięciu lat? Zamysł składaka był podobny jak teraz, ale telefon był gruby, miał ogromną szczelinę między zamkniętymi ekranami czy wreszcie zewnętrzny ekran był niewielki i otoczony naprawdę wielkimi ramkami.

Z Galaxy Ringiem, jak i innymi tego typu urządzeniami noszonymi, mam kilka problemów. Największym jest chyba jednak fakt, że bardzo trudno jest dostosować jego rozmiar pod siebie. Zwłaszcza w przypadku kobiet może mieć to spore znaczenie, bo jednak przez różną część miesiąca inaczej zatrzymują wodę w organizmie, przez co mniej lub bardziej puchną.

Dopasowanie rozmiaru pierścienia inteligentnego jest ważne po to, by dokonywane pomiary były jak najbardziej wiarygodne. Za luźno noszony pierścień będzie je przekłamywał, a zbyt mały będzie uciskał palca i powodował dyskomfort. Zwłaszcza, że nie ma cienkich krawędzi – ze względu na umieszczoną wewnątrz elektronikę krawędzie pierścienia są po prostu grube. I mówię to jako osoba, która nosi dość grubą obrączkę.

Kolejną kwestią jest to, że rozmiarów jest naprawdę niewiele. Niniejszy tekst otwiera zdjęcie pudełka, w którym dostałam przed testami plastikowe odpowiedniki poszczególnych rozmiarów tak, by dobrać odpowiedni dla siebie. Jak widzicie – jest ich niewiele. Co jednak ważniejsze, największy rozmiar (13) może być dla sporej części mężczyzn niewystarczający. Tak, chcę przez to powiedzieć, że osoby o większych dłoniach będą miały problem, by dobrać rozmiar Samsunga Galaxy Ring.

I tu aż chciałoby się podpowiedzieć Samsungowi (jak i pozostałym producentom, w ofertach których znalazły się pierścienie inteligentne), by popracowali nad rozszerzeniem rozmiarówki o większe rozmiary, ale też może nad technologią, która umożliwiałaby zmniejszanie i powiększanie danego rozmiaru o jeden w dół i jeden w górę. Myślę, że takie rozwiązanie miałoby sens.

No dobra, Kaśka, wylałaś swoje żale, to teraz do rzeczy.

Kiedy Galaxy Ring trafi do sprzedaży w Polsce?

Dobra, już, już. Już mówię. Na skrzynki mejlowe osób, zapisanych na newsletter Samsung Polska, spłynęły wiadomości mówiące, że premiera Samsunga Galaxy Ring będzie miała miejsce 12 listopada. Znaczy, no, mówiące to może za dużo powiedziane, ale nie trzeba być przesadnie bystrym, by wywnioskować to z poniższego mejla.

Aktualnie nie wiemy, jaka będzie cena Samsunga Galaxy Ring w Polsce – spodziewam się, że ok. 2000 złotych. Wiemy natomiast, że można ją już na start obniżyć o 150 złotych. Osoby subskrybujące wspomniany newsletter, które zarejestrują swoje zainteresowanie klikając w link w mejlu, otrzymają kod zniżkowy o wartości 150 złotych, który ważny będzie od 12.11 do 1.12.2024 – lub do wyczerpania limitu użyć (kodów jest 500).

Z moich informacji wynika, że w sprzedaży mają być dostępne wszystkie trzy wersje kolorystyczne.

Zainteresowani?