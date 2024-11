Allegro każe zaakceptować załącznik do regulaminu. Stawia ultimatum

Użytkownicy najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce otrzymują wiadomości e-mail, w której proszeni są o zaakceptowanie regulaminu usługi Allegro Finance. Czy jest to konieczne? Co się stanie, jeśli ktoś tego nie zrobi?

Allegro prosi o zaakceptowanie regulaminu usługi Allegro Finance. Stawia ultimatum

Dziś na moją skrzynkę e-mail została wysłana wiadomość zatytułowana Zaakceptuj regulamin usługi Allegro Finance, aby nadal sprzedawać na Allegro i Allegro Lokalnie. W treści platforma informuje, że jeśli nadal chcę sprzedawać na Allegro i Allegro Lokalnie w 2025 roku, Allegro Finance sp. z o.o. musi zweryfikować moje dane.

Jest to związane z faktem, że już wkrótce Allegro Finance sp. z o.o. będzie głównym operatorem płatności na Allegro. Jeżeli ktoś chce nadal sprzedawać przedmioty na tej platformie, a także na Allegro Lokalnie, spółka Allegro Finance musi świadczyć dla takiego użytkownika usługi płatnicze.

Aby zaakceptować regulamin usługi Allegro Finance, należy zaznaczyć checkbox przy napisie Akceptuję załącznik 7c regulaminu Allegro, którego całą (długą) treść znajdziecie pod tym adresem, a następnie kliknąć ZAPISZ. To wszystko – dzięki temu dane użytkownika zostaną przekazane do Allegro Finance – identyfikacyjne, teleadresowe oraz informacje o rachunku do wypłat, które są zapisane w ustawieniach jego konta.

Użytkownicy muszą zaakceptować załącznik 7c do regulaminu Allegro, jeśli dalej chcą sprzedawać na Allegro i Allegro Lokalnie (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jeśli ktoś dawno nic nie sprzedawał, a chce zapewnić sobie taką możliwość w przyszłości, powinien sprawdzić wprowadzone dane – imię i nazwisko, adres oraz numer rachunku. Można to zrobić pod tym adresem.

Co się stanie, jeśli ktoś nie zaakceptuje załącznika 7c regulaminu Allegro?

Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje przywoływanego załącznika, zostanie poproszony o ponowne przejście weryfikacji danych jego konta. Brak akceptacji załącznika 7c regulaminu Allegro uniemożliwi przyjmowanie płatności od kupujących (ponieważ Allegro Finance nie będzie posiadać potrzebnych danych) oraz sprzedawanie na Allegro i Allegro Lokalnie od 2025 roku.

Zaakceptowanie regulaminu usługi Allegro Finance jest zatem niezbędne w przypadku osób, które dalej chcą sprzedawać na najpopularniejszej platformie e-commerce w Polsce.