Netia obniża ceny i zwalnia z abonamentu. Wystartowała nowa oferta na Black Weeks

Operator Netia ogłosił nową promocję z okazji Black Weeks. Oferta obejmuje szybki internet z kanałami telewizyjnymi, pakietami programów premium oraz serwisami streamingowymi. Pierwsze trzy miesiące otrzymasz za 0 złotych.

Startuje nowa oferta Black Weeks w Netia

W połowie października 2024 roku Netia ogłosiła promocje z okazji Black Weeks. Dzięki niej abonenci mogli zachować niższą cenę i jednocześnie korzystać z szybszego internetu. Dodatkowo, 3 pierwsze miesiące na start były darmowe. Oferta nie została jednak zaplanowana tak, aby dotrwała do Czarnego Piątku. Jej dostępność zakończyła się 9 listopada 2024 roku i ustąpiła miejsce kolejnej ofercie Black Weeks.

Nowa promocja Netii o nazwie „Nieziemska rozrywka III – szybszy Internet Premium (PON, HFC, ETTH)” obejmuje nowe pakiety szybkiego internetu, telewizji 4K z kanałami premium oraz serwisami VOD. Oferta tym razem będzie obowiązywała aż do końca lutego 2025 roku.

Internet, telewizja, pakiety kanałów i serwisy streamingowe

W ramach nowej promocji klienci mają do wyboru dwa warianty łącza internetowego. Pierwszy – Max 1000 – obejmuje maksymalną prędkość pobierania danych do 1 Gb/s, a drugi – Max 2000 – pobieranie z prędkością łączną do 2 Gb/s, z wysyłaniem danych z prędkością do 1 Gb/s. Oferty te połączone są z usługą TV 4K w wariancie M (obejmującym 103 kanały) lub L (obejmującym 191 kanałów), a także pakietem programów Eleven Sports, FilmBox, Polsat Sport Premium oraz z serwisami streamingowymi – Disney+ lub Max.

Nieziemska rozrywka III – szybszy Internet Premium (PON, HFC, ETTH) (źródło: Netia)

Aktualnie dostępne warianty to:

Max 1000 z prędkością pobierania danych do 1 Gb/s za 110 złotych miesięcznie wraz z pakietem telewizyjnym M (103 kanały);

Max 1000 z prędkością pobierania danych do 1 Gb/s za 140 złotych miesięcznie wraz z pakietem telewizyjnym L (191 kanałów);

Max 2000 z prędkością pobierania danych do 2 Gb/s za 125 złotych miesięcznie wraz z pakietem telewizyjnym M (103 kanały);

Max 2000 z prędkością pobierania danych do 2 Gb/s za 155 złotych miesięcznie wraz z pakietem telewizyjnym L (191 kanałów).

Dodatkowo, pierwsze 3 miesiące będą dostępne dla klientów za 0 złotych (w ramach umowy podpisanej na 2 lata). Po okresie zobowiązania cena internetu wzrośnie o 25 złotych.

Operator ogłosił również promocyjną ofertę na opcjonalny dekoder Netia SoundBox 4K z soundbarem i systemem Android TV. Opłata za urządzenie zostanie obniżona o połowę i wyniesie teraz 15 złotych za miesiąc.