Windows pomoże Wam korzystać z komputera bardziej ekologicznie

Windows 11 z każdą dużą aktualizacją puchnie od liczby wprowadzanych funkcji i drobnych ulepszeń. W niedalekiej przyszłości Microsoft chce, aby do obserwacji zużycia energii laptopa czy komputera nie był potrzebny żaden zewnętrzny program.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, ile mocy zużywa Wasz komputer, możecie do tego podejść na dwa sposoby. Pierwszy to odpowiednie oprogramowanie. Często producenci płyt głównych oferują aplikacje, w których oprócz ustawienia scenariusza dot. pracy procesora czy wentylatorów możliwe jest także podejrzenie, ile prądu w danym momencie pochłania Wasz zestaw.

Druga opcja to inteligentne gniazdka, umieszczane pomiędzy właściwym wejściem a wtyczką komputera. Takie urządzenia oferują rozbudowane opcje – wykresy zużycia, programatory czasowe czy opcje uruchamiania za pomocą głosu. Jak możecie się domyślić, nie są to darmowe akcesoria – ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

Na ślady nowej funkcji w systemie Microsoftu trafił użytkownik Twittera/X, Albacore – specjalista od wykrywania niezaprezentowanych funkcji Windowsa. Odkrył on nową sekcję wykresu znajdującą się w zakładce związanej z zasilaniem urządzenia. Obok obecnego na laptopach poziomu baterii możliwe będzie także sprawdzenie zużycia energii.

Windows 11 will be getting an energy usage graph to complement the existing battery level graph ⚡🔋📊

The feature is still in early development w/ battery level data being used for both graphs. The design is already a little different though 🖌️ pic.twitter.com/eahs7olua3