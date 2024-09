Marzy Ci się smartfon Samsung? Teraz możesz się skusić

Smartfony marki Samsung należą do najczęściej wybieranych przez Polaków. Jeśli Ty też przymierzasz się do zakupu urządzenia z oferty południowokoreańskiego producenta, to teraz pojawił się argument, żeby się na to zdecydować. W sklepie x-kom wystartowała bowiem promocja typu cashback – odzyskać możesz nawet 400 złotych.

Promocja na smartfony Samsung Galaxy. Sklep x-kom zwraca część kasy

Nowa promocja w sklepie x-kom to szansa na to, by wydatek związany z zakupem nowego smartfona nie był aż tak bolesny dla portfela. Możesz z niej skorzystać, jeśli marzy Ci się któryś z najnowszych składaków koreańskiego producenta – akcją objęty jest zarówno Galaxy Z Fold 6, jak i Galaxy Z Flip 6. W obu przypadkach możesz odzyskać aż 400 złotych.

Promocja nie ominęła także serii Samsung Galaxy S24 – kupując którykolwiek model wchodzący w jej skład, możesz liczyć na 300 złotych zwrotu. Mniejszą kwotę (między 50 a 150 złotych) odzyskasz, wybierając któryś ze „średniaków” producenta z Korei: Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G oraz Galaxy M55 5G, Galaxy M35 5G i Galaxy M15 5G. Wybór jest zatem niemały i każdy może znaleźć coś dla siebie.

Zasady promocji, czyli co zrobić, by otrzymać cashback?

To co trzeba zrobić, żeby odzyskać kasę? Po pierwsze – rzecz jasna – kupić wybrany smartfon w sklepie x-kom. Co ważne: podczas składania zamówienia musisz wybrać opcję faktury zakupowej. Następnie wypełniasz formularz zgłoszeniowy (masz na to 14 dni od momentu zakupu), a w ciągu kolejnego tygodnia otrzymasz wiadomość e-mail. Znajdziesz tam instrukcję potwierdzenia zniżki i po upływie maksymalnie 7 dni pieniądze wrócą na Twoje konto.

Promocja trwa do 30 września 2024 roku lub wyczerpania zapasów magazynowych. Jeśli więc chcesz skorzystać, to warto się pospieszyć. Tylko nie spiesz się ZA bardzo i przed zakupem porównaj ceny z innymi sklepami. Przygotowując ten tekst zauważyliśmy, że w niektórych (ale nie wszystkich) przypadkach x-kom podniósł ceny, więc warto się upewnić.

Oto wszystkie smartfony z rodziny Samsung Galaxy objęte promocją w sklepie x-kom:

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Z Fold 6 – 400 złotych zwrotu ok. 7891 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Z Flip 6 – 400 złotych zwrotu ok. 4589 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S24 Ultra – 300 złotych zwrotu ok. 5499 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S24+ – 300 złotych zwrotu ok. 3999 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S24 – 300 złotych zwrotu ok. 3499 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy A55 5G – 150 złotych zwrotu ok. 1749 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy A35 5G – 100 złotych zwrotu ok. 1249 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy M55 – 100 złotych zwrotu ok. 1399 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy A25 5G – 100 złotych zwrotu ok. 999 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy M35 – 75 złotych zwrotu ok. 999 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.