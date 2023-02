Jeśli jesteś lub będziesz w Warszawie, musisz odwiedzić to miejsce, które stworzył Samsung

Na mapie Warszawy pojawiło się miejsce, które jak najbardziej warto odwiedzić. Samsung otworzył bowiem w stolicy Polski Galaxy Playground, gdzie znajdziemy niepowtarzalne scenografie do zdjęć i wideo, a także odbędą się kameralne koncerty czy spotkania z twórcami i artystami. A to tylko jedne z wielu przygotowanych atrakcji.

Galaxy Playground to niepowtarzalne miejsce

Zdecydowanie cieszą informacje o nowych miejscach, które można odwiedzić. Zwłaszcza jeśli te miejsca zapowiadają się interesująco i wyjątkowo, a jak najbardziej właśnie tak jest w przypadku Galaxy Playground. Jak informuje sam Samsung, nowe miejsce to niepowtarzalne audio-wizualne doświadczenia, doskonałe kadry i mnóstwo inspirujących wydarzeń. Co jednak faktycznie zobaczy odwiedzający?

Południowokoreańska firma przygotowała 8 różnych stref, które może zobaczyć każdy zainteresowany. Mamy m.in. „tunel bez końca”, neony czy nawet zabawy z grawitacją. Wszystko to w kilkunastu specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach, które przykładowo mogą okazać się źródłem inspiracji i tłem do niezwykłych ujęć.

Samsung podkreśla, że miejsce powinno zainteresować wszystkich, którzy wyrażają siebie poprzez zdjęcia i materiały wideo udostępniane w mediach społecznościowych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby miejsce odwiedził każdy zainteresowany, nawet jeśli nie prowadzi on profili na Instagramie, Facebooku czy TikToku.

Robi wrażenie, prawda? (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Przejdźmy jednak do bardziej konkretnych informacji na temat Galaxy Playground. Jak już wcześniej wspomniałem, specjalnie przygotowane przestrzenie mogą zostać wykorzystane do zrobienia wyjątkowych zdjęć czy filmów, ale to nie koniec atrakcji. W tym miejscu będą również odbywać się kameralne koncerty, pokazy filmowe i warsztaty fotograficzne – m.in. spotkania z Sarą James, warsztaty filmowe i fotograficzne z Krzysztofem Gonciarzem, Viktorem Borsukiem i Hashtagalkiem. Ponadto planowane są spotkania z Kingą Sawczuk, Kubą Norkiem czy Kamilem „Instabaks”.

Samsung przygotował jeszcze strefę personalizacji i najbardziej wyjątkowy Pop-Up Store w Polsce – możliwość zdobycia limitowanych naklejek do personalizacji smartfonów Galaxy oraz współtworzenia niepowtarzalnej instalacji artystycznej.

Nowe miejsce można już odwiedzić

Dla wszystkich zainteresowanych mamy świetną wiadomość. Otóż wstęp do Galaxy Playground jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Nie dotyczy to jednak wydarzeń zamkniętych. Przestrzeń będzie otwarta od 8 lutego do 29 kwietnia 2023 roku w godzinach: wtorek-piątek 16:00-22:00 oraz sobota 12:00-22:00.

W przypadku kameralnych, zamkniętych eventów liczba biletów jest ograniczona. Aby wziąć udział w wybranym wydarzeniu, odwiedzający muszą zarejestrować się za pośrednictwem dedykowanej strony.

Galaxy Playground znajdziemy podwórzu jednej z niepozornych kamienic w Warszawie przy ul. Chmielnej 18.