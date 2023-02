Facebook dołączył do elitarnego grona platform społecznych

Choć nie wszystkie wyniki za ostatni kwartał działalności Mety można uznać za sukces, to najważniejsze dziecko Marka Zuckerberga, Facebook, osiągnęło w minionym okresie ważny kamień milowy.

Czwarty kwartał Mety – lepiej niż się spodziewano

Meta opublikowała raport finansowy z wynikami za cały rok 2022, w tym za czwarty kwartał. Nie rozwodząc się zbytnio nad szczegółowymi danymi w poszczególnych działach i wydatkach, można rzec, że jest lepiej niż się spodziewano. Przychody za czwarty kwartał wyniosły 32,2 mld dolarów – jest to wynik gorszy o 4% względem poprzedniego roku, ale wciąż lepszy niż prognozy przewidywały.

W skali całego roku gigant należący do Marka Zuckerberga wygenerował 116,609 mld dolarów przychodu – zaledwie o 1% mniej niż w 2021 roku. Znacząco spadły za to dochody – z 10,28 mld dolarów za czwarty kwartał 2021 roku do 4,65 mld dolarów w analogicznym okresie 2022 roku oraz z 39,37 mld do 23,2 mld dolarów w skali roku.

Aby wyniki firmy zawrócić na drogę wzrostów, Mark Zuckerberg oznajmił, że rok 2023 będzie „rokiem efektywności”. Wszystko zaczęło się oczywiście już kilka miesięcy temu, wraz ze zwolnieniem prawie 13% zatrudnionych pracowników.

Nasza społeczność rośnie i cieszę się z silnego zaangażowania w naszych aplikacjach. […] Progres zawdzięczamy postępom w rozwoju naszego silnika AI oraz Reels. Poza tym, naszym motywem zarządzania w 2023 roku jest „rok efektywności” i skupiamy się na staniu się silniejszą i zwinniejszą organizacją. Mark Zuckerberg, prezes Meta

2 mld dziennie na Facebooku

Oprócz 4,3 mld dolarów strat wewnątrz Reality Labs, oddziału Mety odpowiadającego za rozwój projektów AR i VR, są również miejsca, gdzie gigant zaliczył wzrost, który może imponować. Zgodnie z opublikowanymi wynikami dzienna liczba aktywnych użytkowników wewnątrz Facebooka przekroczyła 2 mld w czwartym kwartale 2022 roku. Największy przyrost odnotował rejon Azji i Pacyfiku oraz tzw. reszta świata.

Nie jest to pierwszy przypadek platformy, z której dziennie korzysta 1/4 świata. Pierwszym serwisem społecznościowym, który przebił magiczną barierę 2 mld DAU (Daily Active Users), jest WhatsApp. Choć platforma należąca do Mety traktowana jest bardziej jako komunikator, to możliwość komunikowania się z innymi ludźmi poprzez interaktywny dialog pozwala zakwalifikować ją częściowo jako social media, szczególnie że współdzieli wiele funkcji z Facebookiem.

Źródło: Meta

Kwestią czasu jest również przekroczenie 3 mld miesięcznie aktywnych użytkowników, co byłoby niespotykanym wcześniej wynikiem. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Facebook zyskał ponad 50 mln MAU (Monthly Active Users) i dobił do liczby 2,963 mld, to niewykluczone, że rekord padnie jeszcze w tym roku.