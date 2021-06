Galaxy M51 był świetnym smartfonem. Galaxy M52 5G może być już naprawdę MEGA

Samsung dobrze zrobił, że wprowadził do Polski serię Galaxy M. Smartfony z tej linii cieszyły się dobrymi opiniami wśród klientów, w tym również Galaxy M51. Zapowiada się na to, że nadchodzący Galaxy M52 5G uniesie poprzeczkę znacznie wyżej i zaspokoi oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników.

Wkrótce minie rok od premiery Galaxy M51, który wyróżnia się przede wszystkim akumulatorem o przeogromnej pojemności, bo aż 7000 mAh. To zdecydowanie jego (dosłownie) najmocniejsza strona, aczkolwiek do zastosowanego w nim procesora też nie można mieć większych zastrzeżeń – w końcu jest to układ z niemal flagowej serii Snapdragon 7xx.

Samsung Galaxy M52 5G może być naprawdę wydajnym smartfonem

Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie inaczej jest w przypadku smartfonów Samsunga. Klienci oczekują, że z generację na generację będą one coraz mocniejsze. Ku ich zadowoleniu, wszystko wskazuje na to, że producent z Korei Południowej ich nie zawiedzie.

Na horyzoncie pojawił się nowy smartfon z serii Galaxy M, który prawdopodobnie zadebiutuje na rynku właśnie jako Samsung Galaxy M52 5G. W bazie Geekbench został dostrzeżony model o oznaczeniu SM-M526BR i z udostępnionych przez benchmark informacji wynika, że zaoferuje on bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G wraz z 6 GB RAM (przynajmniej w bazowej konfiguracji) i Androidem 11.

Dla przypomnienia, Galaxy M51 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 730, a wspomniany przed chwilą układ Snapdragon 778G jest „świeżynką”, ponieważ został zaprezentowany niewiele miesiąc temu. Galaxy M52 5G będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych smartfonów z nim na pokładzie, obok modeli Honor 50 Pro i Honor 50.

Warto tu jednak zauważyć, że cały czas jest mowa o Galaxy M52 5G, a niewykluczone, że na rynku pojawi się też Galaxy M52 4G z innym procesorem. Samsung wciąż bowiem trzyma się „dwutorowej” strategii – wprowadza wersje zarówno nieobsługujące, jak i obsługujące sieć piątej generacji (zob. seria Galaxy A22).

Na tę chwilę dokładna specyfikacja Galaxy M52 5G nie jest znana, podobnie jak data premiery i informacje na temat dostępności.