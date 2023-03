Samsung też lubi odgrzewać kotlety. Spójrzcie na ten smartfon

Mogłoby się wydawać, że odgrzewanie kotletów i rebranding wypuszczonych już na rynek smartfonów do domena chińskich producentów. Tym razem jednak taka sytuacja przytrafiła się Samsungowi. Południowokoreański koncern oficjalnie zaprezentował model Galaxy F14 5G. To tak naprawdę nieco przerobiony model, który całkiem niedawno miał swoją premierę.

Gdzieś już widziałem ten smartfon

Patrząc zarówno na design jak i specyfikację Samsunga Galaxy F14 5G, którego producent oficjalnie zaprezentował na dzisiejszym wydarzeniu, można odnieść wrażenie, że gdzieś już spotkaliśmy się z tym modelem. I to nie będzie mylne wrażenie.

Dzisiejszy premierowy sprzęt to tak naprawdę nieco zmodyfikowany model Galaxy A14 5G, który został zaprezentowany niespełna miesiąc temu. Smartfon ma jednak kilka różnic. Szczególnie na plus jest pojemność akumulatora, która wzrosła do 6000 mAh – ma to według producenta zapewnić nawet 2 dni pracy na jednym ładowaniu. Bateria wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 25 W.

Producent wyposażył Galaxy F14 5G w 6,6-calowy wyświetlacz PLS LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dodatkowo ekran jest chroniony przez Gorilla Glass 5. generacji. We wcięciu nad ekranem znalazł się 13 Mpix aparat do selfie.

Z kolei na tylnym panelu zostały umieszczone dwa, zamknięte w okrągłych wyspach obiektywy. Jeden z nich połączony jest z 50 Mpix matrycą aparatu głównego. Drugi to 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Za pomocą aparatu w Samsungu Galaxy F14 5G można kręcić filmy w jakości Full HD i 30 klatkach na sekundę – zarówno za pomocą przedniego, jak i tylnego aparatu.

Samsung Galaxy F14 5G (źródło: YouTube, Samsung India)

Motorem napędowym smartfona został procesor Exynos 1330, który jest wspierany przez 4 GB lub 6 GB RAM w zależności od wersji. Do dyspozycji użytkowników producent oddał również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Tę pamięć można jednak rozbudować za pomocą kart microSD. Całość działa na systemie operacyjnym Android 13 z nakładką One UI 5.1. Samsung obiecuje dwie aktualizacje systemu i 4 lata aktualizacji zabezpieczeń na tego smartfona.

Dostępność i cena

Trzeba przyznać, że specyfikacja tego smartfona wygląda całkiem nieźle i mógłby być on ciekawą propozycją taniego urządzenia Samsunga z obsługą 5G. Jego największym atutem jest z pewnością duża pojemność akumulatora. Niestety, nie kupicie go ani w Polsce, ani w Europie.

Samsung Galaxy F14 5G (źródło: YouTube, Samsung India)

Samsung Galaxy F14 5G trafi na rynek indyjski w trzech wariantach kolorystycznych: BAE Purple, GOAT Green i OMG Black. W sprzedaży będzie dostępny od 30 marca tego roku, a jego cena wynosić będzie odpowiednio 14990 rupii indyjskich (~790 złotych) za wariant z 4 GB RAM i 15990 rupii indyjskich (~845 złotych) za wariant z 6 GB RAM.