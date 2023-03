Możecie być zaskoczeni. Duolingo chce uczyć nie tylko języków

Można zaryzykować stwierdzenie, że Duolingo to jedna z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej cenionych aplikacji do nauki języków obcych. Okazuje się, że firma ma nowy plan. Być może już niedługo w apce nauczycie się czegoś jeszcze. Będziecie zaskoczeni.

Duolingo stawia na sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja, choćby w postaci Chat GPT, zaczyna otaczać nas ze wszystkich stron i staje się coraz bardziej popularna. Ostatnio informowaliśmy Was nawet o tym, że z AI możecie porozmawiać za pomocą Apple Watcha. Prędzej czy później sztuczna inteligencja musiała trafić również do programów do nauki języka obcego. Wydaje się, że prym we wprowadzaniu AI do powszechnego użytku w tego rodzaju apkach będzie wieść Duolingo.

Firma wprowadziła niedawno nowy plan subskrypcyjny – Duolingo Max. Użytkownicy, którzy zdecydują się na jego wybór, zyskają dostęp nie tylko do funkcji z najwyższego do tej pory planu Super, ale również pojawią się dwa nowe ćwiczenia: Explain My Answer i Roleplay. Obydwie opcje wspierane są przez najnowszy model AI GPT-4.

Dzięki nowym funkcjom można wejść w interakcję z sową Duo. Sztuczna inteligencja wyjaśni nam, dlaczego udzielona przez odpowiedź była prawidłowa bądź nie. Z kolei w opcji Roleplay możemy przeprowadzać konwersację z różnymi postaciami.

Abonament Max (Źródło: Duolingo)

Do, Re, Mi… Duolingo

Możecie być tym zaskoczeni, ale wygląda na to, że firma kojarzona do tej pory wyłącznie z nauką języków, chce rozszerzyć swoje możliwości o naukę muzyki. Duolingo tworzy zespół, który ma być odpowiedzialny za stworzenie przeznaczonej do tego aplikacji. Firma opublikowała ogłoszenie o pracę, w którym poszukuje Learning Scientist for Music (specjalisty od edukacji muzycznej).

W ogłoszeniu możemy przeczytać m.in., że Doulingo szuka eksperta, który „łączy w sobie zarówno wiedzę teoretyczną na temat odpowiednich badań naukowych, jak i praktyczne doświadczenie w nauczaniu”. Firma w ogłoszeniu zamieściła informację, że nowy pracownik dołączy do małego zespołu, który będzie tworzyć podstawy nowego produktu muzycznego, wprowadzając innowacje poprzez eksperymenty i szybkie iteracje.

Warto dodać, że to nie pierwsze takie rozszerzenie działalności firmy i wyjście poza krąg języków obcych. W zeszłym roku na rynek trafiła aplikacja Duolingo Math, która pomaga w nauce matematyki. Została zaprojektowana tak, że pomóc nie tylko najmłodszym, ale również nieco starszym użytkownikom.