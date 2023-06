Samsung odda Ci 250 złotych, jak kupisz jego słuchawki

W recenzji Galaxy Buds 2 Pro Kasia napisała, że to świetna para dla każdego Samsunga. Ta promocja powinna zatem szczególnie zainteresować posiadaczy smartfonów tego producenta. Dzięki niej można otrzymać 250 złotych zwrotu po zakupie tych słuchawek. Co i kiedy trzeba zrobić?

Promocja na słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Aktualnie za Galaxy Buds 2 Pro trzeba zapłacić od 799 złotych, zatem po otrzymaniu 250 złotych zwrotu finalnie będą Was one kosztować tylko 549 złotych, podczas gdy zadebiutowały one w Polsce (w sierpniu 2022 roku) w cenie 999 złotych. To zatem wręcz idealna okazja, aby kupić te słuchawki w naprawdę świetnej cenie.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej promocji? Przede wszystkim najpierw kupić Galaxy Buds 2 Pro u jednego z partnerów handlowych Samsunga. Ich pełną listę znajdziecie w załączonym na końcu niniejszego artykułu regulaminie, ale wśród nich wymieniono m.in. operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz znane sklepy z elektroniką, takie jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom, a także sklep internetowy www.vitay.pl i Empik S.A. (w ostatnim przypadku z zastrzeżeniem, że tylko zakup udokumentowany fakturą wystawioną przez Empik S.A. uprawnia do udziału w promocji).

Jak wygląda procedura przyznania zwrotu za zakup Galaxy Buds 2 Pro?

Po zakupie słuchawek musicie wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga, w którym wymagane jest załączenie dowodu zakupu oraz zdjęcia wyciętego fragmentu opakowania (kartonowego pudełka) z kodem kreskowym i zdjęcia pudełka po Galaxy Buds 2 Pro z widocznym na fotografii miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym.

9.2 Ocena

Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Samsung wymaga zdjęć wyciętego fragmentu opakowania i pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, to ma to zapobiec nadużyciom, czyli sytuacjom, gdy ktoś kupi Galaxy Buds 2 Pro, złoży wniosek o zwrot i odda słuchawki do sklepu – to byłoby wyłudzenie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych Samsung przeleje zwrot w wysokości 250 złotych na wskazane przez Was w formularzu rejestracyjnym konto bankowe. Zwrot mogą otrzymać osoby, które kupiły słuchawki w dowolnym, dostępnym w oficjalnej polskiej dystrybucji kolorze w okresie od 13 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Formularz można natomiast wypełnić do 9 lipca 2023 roku.

Regulamin promocji „Czerwcowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 PRO i zyskaj zwrot 250 zł” (PDF)