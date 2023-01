Samsung może już wkrótce pokazać notebooki Galaxy Book 3

Wszyscy ze zniecierpliwieniem wyczekują premiery smartfonów Samsung Galaxy S23 na prezentacji Unpacked 2023. Z najnowszych przecieków wynika natomiast, że równolegle mogą zostać zaprezentowane także nowe laptopy koreańskiego producenta z serii Galaxy Book 3.

Nie tylko smartfony, ale też laptopy

Dotychczas oczy fanów Samsunga skupione były na nadchodzącej premierze nowych smartfonów z serii Galaxy S23. Nikt nie spodziewał się natomiast, że na Unpacked 2023 mogą być również zaprezentowane laptopy z trzeciej generacji Galaxy Book.

W skład nowej generacji laptopów koreańskiego hegemona technologicznego mają wchodzić modele Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 360 Pro i Book 3 Ultra. Wraz z przeciekiem pokazany został też baner, którego Samsung prawdopodobnie użyje do promocji nowych notebooków.

Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy Book 3

Dodatkowo, wraz z informacją o ich zbliżającym się debiucie, serwis MySmartPrice ujawnił część specyfikacji nadchodzących notebooków Samsunga. Wynika z nich, że wyświetlacz w modelach Galaxy Book 3 i Book 3 360 będzie 15-calowy, natomiast Book 3 Pro zadebiutuje z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali do wyboru. Wariant Book 3 Ultra otrzyma z kolei 16-calowy wyświetlacz.

Wygląd spodu i boku Galaxy Book3 Ultra, według certyfikacji FCC (źródło: MySmartPrice)

Najwięcej przeciek mówi jednak o wersji Galaxy Book 3 Pro 360. Ma ona korzystać z ekranu Super AMOLED o rozdzielczości 3K (2880 x 1800 pikseli) i przekątnej 16 cali. Do wyboru będzie procesor Intel Evo 13th Gen i5-1340P lub i7-1360, a w obu przypadkach za grafikę odpowiadać ma zintegrowany układ Intel Iris Xe.

Wewnątrz notebooka Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma zostać zamontowane do 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz do 1 TB pamięci na pliki NVMe SSD PCIE Gen 4. Pojemność akumulatora wyniesie z kolei 76 Wh, zaś do jego naładowania będzie można użyć ładowarki o mocy 65 W.

Za dźwięk odpowiadać będzie poczwórny zestaw głośników strojonych przez AKG oraz wspierających Dolby Atmos. Domyślnie zainstalowanym systemem zostanie Windows 11, a laptop będzie ważył 1,6 kg oraz miał grubość około 13 mm. Producent ma dołączyć w zestawie rysik S-Pen, mimo braku miejsca wydzielonego na niego w konstrukcji urządzenia.

Nie wiadomo jeszcze ile będą kosztować poszczególne modele laptopów z serii Samsung Galaxy Book 3, ani w jakich krajach będą dostępne.