Ten laptop Samsunga może być idealnym kompanem podróży. Jest tani, poręczny i obsługuje 5G

Samsung pokazał światu swój najnowszy laptop Galaxy Book 2 Go 5G, którego nazwa sugeruje jego funkcje. Urządzenie może być idealnym kompanem podróży, a to wszystko z racji na komponenty zastosowane w środku – całość jest kompaktowa, poręczna, a także obsługuje sieć 5G. Czym jeszcze może się pochwalić?

Samsung Galaxy Book 2 Go 5G. Dla podróżujących jak znalazł

Osoby, które są w ciągłym ruchu, a przy tym potrzebują niezawodnego sprzętu, niejednokrotnie mają problem z wyborem odpowiedniego mobilnego komputera. Często w takiej sytuacji na myśl przychodzi MacBook, jednak jak wiadomo, elektronika Apple do najtańszych nie należy.

Samsung pokazał światu swojego najnowszego laptopa, który może być idealnym rozwiązaniem dla podróżujących osób, wymagających kompaktowego i tańszego sprzętu. Jego główną zaletą są kompaktowe wymiary (32,39 × 22,48 × 1,55 cm), z racji na 14-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD TFT z zawiasem 180°. Ponadto całość waży także zaledwie 1,44 kg, a więc nie stanowi zbyt ogromnego obciążenia.

Sercem Samsung Galaxy Book 2 Go 5G jest procesor ARM, Snapdragon 7c+ Gen 3 ze zintegrowanym układem graficznym Qualcomm Adreno – całość jest wspierana przez 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej, a na pliki przeznaczono 128/256 GB wbudowanej pamięci UFS. Co ciekawe, chip w określonych wersjach laptopa wspiera łączność 5G (Dual Sim – z fizyczną kartą SIM i eSIM), a więc bezpośrednio z urządzenia obsłużymy superszybki internet mobilny.

Specyfikacja obejmuje także moduł WiFi 6E (802.11ax), dwa porty USB-C, 1x USB-A 2.0, złącze audio jack 3,5 mm oraz slot na kartę nanoSIM. Laptopowi nie brakuje kamerki internetowej o rozdzielczości 720p i dość pojemnej baterii o pojemności 42,3 Wh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Samsung Galaxy Book 2 Go 5G (fot. Samsung)

Cena jest naprawdę atrakcyjna

Obok solidnego, chociaż wciąż ukierunkowanego na energooszczędność sprzętu, Samsung daje funkcjonalność w postaci ekosystemu Galaxy. Oznacza to, że mając tablet Galaxy Tab, możemy zamienić go w drugi ekran laptopa, a słuchawki Galaxy Buds umożliwiają szybkie przełączanie się między urządzeniami Samsunga.

Warto zaznaczyć, że stosunkowo niedawno, bo końcem ubiegłego roku koreański gigant technologiczny zapowiedział podobny laptop – Galaxy Book 2 Pro 360, który z racji na swoją specyfikację (dotykowy ekran AMOLED połączony z wydajniejszym procesorem ARM) będzie znacznie mniej opłacalną propozycją. Samsung Galaxy Book 2 Go 5G jest w porównaniu do niego naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze wyceniony:

Galaxy Book 2 Go 4/128 GB – 499 funtów (równowartość ~2660 złotych),

Galaxy Book 2 Go 5G 4/128 GB – 649 funtów (~3460 złotych),

Galaxy Book 2 Go 5G 8/256 GB – 749 funtów (~4000 złotych).

Urządzenie trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii pod koniec stycznia. Fajnie by było, gdyby Samsung postanowił się nim wejść do Polski – szczególnie patrząc na jego cenę.