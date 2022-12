Takich Samsungów w Polsce nie ma, a szkoda

Czasem z zazdrością patrzę na koreańskie premiery gadżetów Samsunga. Niektóre urządzenia z miłą chęcią przetestowalibyśmy u nas, ale nie są dostępne w Polsce. Będzie to też zapewne dotyczyć nowego laptopa z procesorem ARM.

Laptop Samsunga z nowym Snapdragonem

Koreański producent elektroniki zapowiedział urządzenie, które zamierza wprowadzić do sprzedaży w następnym miesiącu. Chodzi o nowy model laptopa w wersji z procesorem ARM, którego konstrukcja pozwoli na używanie go w formie tabletu – Galaxy Book 2 Pro 360.

Sprzęt wyposażono w 13,2-calowy ekran dotykowy, wykonany w technologii Super AMOLED. Obudowa waży 1,04 kg, co oznacza, że mamy do czynienia z lekkim notebookiem, przeznaczonym raczej do pracy mobilnej, a nie stacją roboczą.

W środku pracuje nowy procesor Snapdragon 8cx Gen 3. W porównaniu z poprzednią generacją (8cx Gen 2) wydajność jest lepsza o 57%. Zadania wymagające wielozadaniowości wykonywane są szybciej nawet o 85%.

Dodatkowo nowa platforma korzysta z modułu graficznego Adreno, którego wydajność określono na 60% lepszą w porównaniu z poprzednikiem. W przypadku łączności postawiono na sprawdzone Wi-Fi 6E.

Bateria ma wystarczyć na maksymalnie 35 godzin oglądania filmów. Biorąc pod uwagę, że właśnie tym parametrem Samsung określa trwałość akumulatora sugeruje nieco, do czego nadaje się nowy sprzęt w pierwszej kolejności ;)

Wisienką na torcie jest współpraca z rysikiem S Pen, który otwiera przed użytkownikiem dodatkowe opcje obsługi urządzenia. Całość działa na systemie Windows 11, spełniając wszystkie wymogi dotyczące sprzętowych zabezpieczeń danych.

Cena i dostępność

Choć notebooki z Windowsem 11 i procesorem ARM nie są zbyt popularne, a wciąż stanowią głównie ciekawostkę, trochę żałuję, że Samsung nadal nie promuje zbyt mocno swoich laptopów w Polsce. Taki Galaxy Book 2 Pro 360 byłby ciekawym obiektem testowym.

Sprzęt będzie można kupić w Korei Południowej za 1,89 mln wonów (~6590 złotych) od 16 stycznia 2023 roku.