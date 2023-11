Nowy Samsung będzie miał garb, ale nie tam, gdzie myślisz

Samsung nie wprowadza rewolucyjnych zmian w wyglądzie swoich smartfonów, lecz mimo wszystko nie stosuje tego samego wzornictwa przez dłuższy czas. Nadchodzący Galaxy A35 5G będzie jednak wyjątkiem – w jego przypadku szykuje się zauważalny powiew świeżości.

Wygląd Samsunga Galaxy A35 5G może się Wam spodobać. A może nie?

Samsung dąży do tego, aby wszystkie smartfony w jego ofercie wyglądały podobnie, ale jednocześnie też decyduje się na zmiany, przez które ta „unifikacja” jest utrudniona. Zapowiada się na to, że najnowszym „wyróżnikiem” jego nieflagowych modeli z serii Galaxy A będzie „garb” na bocznej krawędzi, na którym umieszczone zostaną klawisze do regulacji głośności i włącznik.

Galaxy A35 5G (źródło: MySmartPrice)

Identyczny „garb” widzieliśmy bowiem na przedpremierowych renderach Galaxy A25 5G i Galaxy A15 5G, które wcześniej wyciekły do sieci. Niewykluczone, że poprawi to komfort użytkowania, ponieważ być może dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować klawisze, ale z drugiej strony nie każdemu może się to spodobać. Ja obecnie jestem… niezdecydowany, czy mi się to podoba, czy nie – ocenię to definitywnie, gdy wezmę prawdziwe urządzenie do ręki. Jestem jednak ciekawy Waszej opinii.

Kolejna, znacząca zmiana jest widoczna w obszarze wyświetlacza – Galaxy A35 5G otrzyma bowiem ekran z otworem na aparat do selfie i rozmów wideo. Dla przypomnienia, w Galaxy A34 5G jest on umieszczony w wycięciu w kształcie litery „U”, co wygląda mniej nowocześnie, bardziej budżetowo. Mimo to Samsung nie zrezygnuje z tego rozwiązania, gdyż zastosuje je we wspomnianych już Galaxy A25 5G i Galaxy A15 5G.

Galaxy A35 5G (źródło: MySmartPrice)

Według serwisu MySmartPrice, który opublikował przedpremierowe rendery Galaxy A35 5G, smartfon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i wymiary 161,6×77,9×8,2 mm (szerokość wyniesie 78,5 mm, jeśli uwzględnić wystający garb z klawiszami). Tutaj zatem niewiele zmieni się względem Galaxy A34 5G.

Kiedy Samsung oficjalnie zaprezentuje Galaxy A35 5G?

Mimo że poznaliśmy już wygląd Galaxy A35 5G, to jego specyfikacja wciąż pozostaje w większości tajemnicą. Tak mała ilość informacji wskazuje, że nie powinniśmy spodziewać się oficjalnej premiery tego smartfona w najbliższym czasie.

Trzeba też mieć w pamięci, że Samsung zaprezentował Galaxy A34 5G w połowie marca 2023 roku i nie ma powodów, by spieszyć się z wprowadzeniem na rynek jego bezpośredniego następcy. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem obecnie wydaje się premiera około rok po debiucie poprzednika, czyli w pierwszym kwartale 2024 roku.