Wiemy, co jecie – Pyszne.pl nam powiedziało

Mawia się, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. My jednak wiemy, co mieszkańcy Polski najchętniej wrzucają na ząb, bo powiedziało nam to Pyszne.pl, czyli jedna z największych platform do zamawiania jedzenia w Polsce.

Pyszne.pl zdradza, co najczęściej zamawiają Polacy

Niezdrowo jest jeść na noc, ale po przeczytaniu tego z pewnością zgłodniejecie (jak ja). Platforma Pyszne.pl opublikowała tegoroczny Raport Food Trendów, który powstał na podstawie m.in. analizy zamówień milionów użytkowników. Jakie danie najchętniej zamawiali mieszkańcy Polski w 2023 roku? Okazuje się, że był nim… kebab. Zwyciężył on w największych miastach w Polsce, pozostawiając inne dania w tyle.

Ja akurat za kebabem nie przepadam, ale już ślinka cieknie mi na myśl o kuchni włoskiej, która w 2023 roku okazała się najpopularniejszą kuchnią świata wśród mieszkańców kraju nad Wisłą. Włoskie dania, jakie Polacy zamawiali najczęściej w tym roku, to pizza oraz spaghetti bolognese. (Równie pyszna) kuchnia polska zajęła drugą pozycję w rankingu, a podium zamknęła amerykańska. Dalej znalazły się kuchnia arabska i japońska.

O ile dotychczasowe informacje prawdopodobnie Was nie zaskoczyły, o tyle niektórych może już zdziwić fakt, że w 2023 roku znacząco zwiększył się odsetek zamówionych dań kuchni wegetariańskiej – do aż 27% (z czego blisko 9% stanowiły potrawy wegańskie). Ulubione dania wegetariańskie Polaków to pizza margherita, pierogi ruskie i sałatka grecka, a wegańskie to sajgonki i zupa miso… czyli naprawdę smaczne jedzenie. Ciekawostką jest, że największymi fanami kuchni wegetariańskiej są mieszkańcy Wrocławia. Dania wegańskie królują z kolei wśród mieszkańców Bydgoszczy.

Polacy wydają coraz więcej na jedzenie, zamawiane przez Pyszne.pl

Wszyscy widzimy, że ceny prawie wszystkiego cały czas idą w górę i Pyszne.pl również to zauważyło – średnia cena pizzy w 2023 roku wzrosła do 43 złotych, a burgera do 31,5 złotych. W pierwszym przypadku jest to wzrost o ~17%, a w drugim aż o 25% względem 2022 roku. Co ciekawe, tego typu dania najdroższe są w… Łodzi.

Najwięcej na jedzenie, zamawiane przez Pyszne.pl, w 2023 roku wydawali mieszkańcy Katowic (średnio ~71,27 złotych), natomiast najmniej osoby mieszkające w Lublinie (60,13 złotych).