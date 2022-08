Kup jeden z tych smartfonów Samsunga, dostaniesz 500 złotych

Producent z Korei Południowej kusi promocją, dzięki której klienci mogą (od)zyskać 500 złotych, jeśli kupią wybrane modele z serii Galaxy A. Jak skorzystać z oferty i otrzymać zwrot? Zasady niniejszej oferty nie są skomplikowane, ale trzeba pamiętać, żeby o niczym nie zapomnieć.

Promocja Samsunga – 500 złotych zwrotu po zakupie Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Aby skorzystać z propozycji producenta, przede wszystkim trzeba kupić model Galaxy A53 5G lub Galaxy A33 5G w okresie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2022 roku u partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie promocji (znajdziecie go poniżej). Tutaj ważna informacja: na liście nie ma operatorów komórkowych, a w przypadku Empiku sklepy działające na Marketplace nie biorą udziału w promocji, podobnie jak sklep partnerski epp.sklepsamsung.pl.

Po zakupie nowego Galaxy, należy go aktywować do 21 sierpnia 2022 roku, tj. uruchomić go na terytorium Polski wraz z aktywną kartą SIM polskiego operatora (ponadto wymagane jest połączenie z internetem), a następnie zalogować się (lub zarejestrować, jeśli klient nie ma jeszcze konta) do aplikacji Samsung Members, w której trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce „Korzyści” w górnym menu pod banerem promocyjnym).

W formularzu należy dodać dowód zakupu i podać m.in. numer konta (rachunek musi być prowadzony przez bank mający siedzibę na terenie Polski), bowiem po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnik promocji otrzyma (w ciągu 14 dni kalendarzowych) zwrot w wysokości 500 złotych na podane przez siebie konto bankowe.

Regulamin promocji „Sierpniowa promocja cashback – Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G” (PDF)

Co oferują Samsung Galaxy A53 5G i Samsung Galaxy A33 5G? (specyfikacja)

Oba modele wyposażone są w wyświetlacz AMOLED z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor Exynos 1280 2,4 GHz z modemem 5G i akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy do 25 W (przez port USB-C) oraz oferują slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB i głośniki stereo, a ponadto mogą pochwalić się certyfikatem IP67.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Do tego Samsung Galaxy A53 5G oferuje funkcję odświeżania obrazu na wyświetlaczu z częstotliwością 120 Hz (Galaxy A33 5G maksymalnie 90 Hz), aparat 32 Mpix na przodzie (Galaxy A33 5G – 13 Mpix) i cztery aparaty na tyle: 64 Mpix z OIS + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro + 5 Mpix do pomiaru głębi (Galaxy A33 5G z kolei zestaw 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix).