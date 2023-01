Nowe laptopy Acera udowadniają, że mobilność i nowe technologie nie muszą być drogie

Choć w serii Aspire oraz Swift od Acera na 2023 rok może zakręcić się w głowie od liczby modeli i konfiguracji, warto spojrzeć na to z innej strony – wśród tych urządzeń większość z Was znajdzie coś dla siebie.

Acer Swift Go – elegancja, szybkość i OLED-y

Nowe modele z serii Swift Go – Swift Go 14 oraz Swift Go 16 zachęcają do poświęcenia im uwagi już od pierwszego spojrzenia. Bez względu na to, na który rozmiar ekranu się zdecydujecie, możecie spodziewać się urządzenia o smukłej stylistyce, szerokiej gamie kolorów obudowy do wyboru oraz niskiej masie. „Czternastka” waży zaledwie ~1300 gramów, a „szesnastka” – niecałe 1600 gramów.

Po uniesieniu górnej klapy Swift Go 14 oczom kupującego ukazuje się 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli. Swift Go 16 podbija przekątną ekranu w stosunku do mniejszego wariantu do 16 cali, a rozdzielczość do 3200×2000 pikseli. Wyświetlacze współdzielą proporcje ekranu 16:10, jasność na poziomie 500 nitów, 100% pokrycia gamy DCI-P3, certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 oraz opcjonalną funkcję ekranu dotykowego.

Acer Swift Go 16 (źródło: Acer)

W przypadku serii Swift Go na 2023 rok mobilność nie musi oznaczać niskich osiągów. Obie nowości korzystają z komfortu, jaki oferują procesory Intel Core 13. generacji, a certyfikat Intel Evo gwarantuje scenariusz, w którym bateria wytrzymuje ponad 9,5 godzin bez kontaktu z ładowarką. Każdy Swift Go może opuścić fabrykę z maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR 5 na pokładzie oraz 2 TB miejsca na dane w standardzie SSD PCIe 4. generacji.

Ponadto amerykański producent układów scalonych umieścił w zaprezentowanych urządzeniach aplikację Intel Unison, dzięki której z łatwością zsynchronizujecie swój smartfon z Androidem lub iOS z laptopem. O wysoką jakość pracy w formie home office zadba kamera internetowa o rozdzielczości 1440p z funkcją czasowej redukcji szumów (TNR) oraz wsparcie standardu Wi-Fi 6E.

Acer Swift 14 – bez „Go” też można żyć

Nie gorzej w całej serii Swift wypada wariant podstawowy, choć w tym modelu oraz wariancie z „X” na końcu trudniej mówić o tanim laptopie biurowym. O szczegółach dowiecie się na końcu tekstu.

Ważący niespełna 1200 gramów i mający mniej niż 15 mm grubości Acer Swift 14 trafi na rynek w dwóch wariantach kolorystycznych – zielonym oraz niebieskim. Bez względu na kolor, w każdym urządzeniu czeka na Was 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości WQXGA lub WUXGA. Każdą dostępną matrycę chroni szkło Corning Gorilla Glass, a panel dotykowy Ocean Glass wykonano z odpadów plastikowych, wydobytych z oceanów. Jest to część ekologicznej inicjatywy pt. Earthion, która ma ograniczyć udział firmy w generowaniu odpadków.

Podobnie jak rodzina „Go”, Acer Swift 14 może liczyć na procesor Intel Core 13. generacji w standardzie, certyfikat Intel Evo, aplikację Intel Unison oraz 9,5 godziny czasu pracy na akumulatorze. W każdym laptopie w serii znajdziecie również zintegrowany czytnik linii papilarnych, dwa porty USB-C Thunderbolt 4 i port HDMI 2.1.

Acer Swift 14 (źródło: Acer)

Acer Swift X 14 – dla niepozornych graczy

Ostatnią nowinką z serii Swift na 2023 rok jest model z dopiskiem X. W kwestii wyświetlacza przypomina on urządzenie z serii Go z takim samym rozmiarem ekranu. Jest więc przekątna 14 cali, rozdzielczość 2,8K, technologia OLED i 100% pokrycia gamy DCI-P3. Dodatkowo ekran oferuje częstotliwość odświeżania o wartości 120 Hz, jasność szczytową 500 nitów oraz wysoki współczynnik kontrastu.

To, co wyróżnia Swift X 14 na tle innych członków rodziny, to możliwość połączenia procesora Intel Core 13. generacji z serii H z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050. Dzięki temu niepozorny maluch może stać się małą maszynką do grania. Oczywiście, aby zachować niskie temperatury wewnątrz obudowy, X 14 cechuje większy wentylator zasysający więcej powietrza, specjalne wloty w klawiaturze oraz podwójne miedziane ciepłowody. Aby zachować długi czas pracy na baterii, postawiono na większe, bardziej pojemne ogniwa.

Acer Aspire 3 i 5 – klasyka na 2023 rok

Pierwsze laptopy z serii Aspire trafiły na rynek 24 lata temu, więc można śmiało uznać, że jest to sztandarowa seria Tajwańczyków. Zanim jednak będziemy obchodzić okrągłą rocznicę, przyjrzyjmy się nowym urządzeniom z rodziny Aspire 5 oraz Aspire 3.

Pierwszy z nich wyposażono w procesory Intel Core 13. generacji i (w ramach opcji) GPU NVIDIA GeForce RTX 2050. Aby Aspire pozostał przystępną cenowo serią, Acer stawia na maksymalnie 32 GB RAM w standardzie DDR4 oraz dyski SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Wariant 14-calowy zapewnia obraz w jakości Full HD i proporcjach 16:10, a 15-calowy oferuje rozdzielczość QuadHD i format 16:9. Oba ekrany wykonano w standardzie IPS.

Acer Aspire 5 w wariancie 17-calowym (źródło: Acer)

Dodatkowo każdy Aspire 5 wyposażono w kamerę internetową o rozdzielczości Full HD, mikrofony z czasową redukcją szumów i technologią Purified Voice. Nad niskimi temperaturami czuwa system TwinAir Colling, a mnogość portów i rozwiązań z zakresu łączności – ładowanie USB-C, złącze Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E i gniazdo HDMI 2.1 – sprawi, że niepotrzebne będą dodatkowe przejściówki i przenośne karty multiport.

Natomiast Acer Aspire 3 może pochwalić się głównie kilkoma poprawkami względem zeszłorocznego modelu. Oprócz nowych procesorów z rodziny Intel Core 13. generacji, wersja na 2023 rok cechuje się o 40% większą powierzchnią wentylatorów oraz o 17% wyższą wydajnością cieplną. Wyświetlacz Full HD zapewni wystarczająco ostry obraz do przeglądania stron i oglądania filmów, a technologia BlueShield ograniczy ilość szkodliwego światła niebieskiego, które trafi do Waszych oczu.

Acer Aspire 3 w wersji 14-calowej (źródło: Acer)

Podsumowanie

Wraz z głośnikiem Acer Halo oraz biurkiem rowerowym eKinekt Tajwańczycy pomogą Wam zbudować swoje wymarzone domowe biuro w 2023 roku. Rozpiętość cenowa produktów z serii Swift oraz Aspire sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie: