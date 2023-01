Nowy HP Dragonfly Pro to Chromebook premium z krwi i kości. Oto dlaczego

Chromebooki nierzadko kojarzą się z tańszymi alternatywami dla „zwykłych” laptopów o znacznie słabszych komponentach i gorszej jakości wykonania. Jak się okazuje, to nieprawda i najnowsza propozycja HP, czyli Dragonfly Pro, to Chromebook premium z krwi i kości. Urządzenie oferuje naprawdę solidną specyfikację i z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji.

HP Dragonfly Pro Chromebook oficjalnie. Tu jest jakby luksusowo

Specyfikacja najnowszego sprzętu HP wcale nie sugeruje, że jest to laptop wyposażony w system operacyjny Google ChromeOS. A to wszystko ze względu na m.in. zamontowany tu, 14-calowy wyświetlacz w technologii LCD (OLED z pewnością jeszcze bardziej by dodał pazura!), pracujący w rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli), co sugeruje, że został poszerzony w pionie do proporcji 16:10.

fot. HP

HP twierdzi, iż ten ekran jest najjaśniejszym dotykowym panelem zaimplementowanym w laptopie z ChromeOS – nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ osiąga jasność szczytową na poziomie 1200 nitów. Ponadto ma do dyspozycji także czujnik, który pomoże dostosować jasność do otoczenia. Ekran oferuje 100% pokrycia przestrzeni barw sRGB, a matryca zajmuje aż 87,6% powierzchni dzięki cienkiemu obramowaniu. Do dyspozycji użytkownika jest też 8 Mpix kamera internetowa.

W środku znajduje się podświetlana klawiatura RGB, a także skierowane w górę głośniki sygnowane firmą Bang & Olufsen, która jest znana z produkcji sprzętu audio z wysokiego segmentu cenowego – Chromebook nie powinien zatem zawodzić jakością generowanego dźwięku. Co więcej, laptopowi nie brakuje czytnika linii papilarnych i zintegrowanego gładzika.

Pokaż kotku, co masz w środku

HP Dragonfly Pro Chromebook jest napędzany przez 10-rdzeniowy (2P + 8E), 12-wątkowy procesor Intel Core i5-1235U, pracujący z zegarem 3,67 GHz . Został on połączony z 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 i dyskiem PCI-e NVM-e o pojemności 256 GB. Urządzenie może się pochwalic certyfikatem Evo.

Warto zaznaczyć, że HP Dragonfly Pro Chromebook ma na pokładzie cztery złącza – 2x Thunderbolt 4 oraz 2x USB-C, a więc ten typ złącza to tak naprawdę jedyna opcja podłączenia przewodowego. W przypadku łączności bezprzewodowej nie mogło zabraknąć WiFi 6E i Bluetooth 5.2. Całość zasilana jest przez akumulator o pojemności 51,3 Wh, który ma wystarczyć na cały dzień pracy, Dedykowana ładowarka o mocy 96 W umożliwi szybkie naładowanie Chromebooka HP do 50% w 30 minut.

Jak na razie nie znamy ceny HP Dragonfly Chromebook, lecz możemy się spodziewać, że nie będzie ona najniższa. Laptop trafi do sprzedaży wiosną 2023 roku w dwóch wersjach – Ceramic White oraz Sparking Black.