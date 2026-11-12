Dwie kultowe produkcje pod jednym dachem od teraz w Amazon Prime Video

Brytyjska kinematografia pełna jest trzymających w napięciu seriali, unikalnego humoru czy kultowych formatów. Wiele z tych rzeczy może być na wyciągnięcie ręki, dzięki nowej ofercie Amazon Prime Video.

BBC Player w Prime Video

Aby rozszerzyć zasięg autorskiej oferty, BBC Studios postanowiło sięgnąć po infrastrukturę amerykańskiego giganta. W ramach Amazon Prime Video został udostępniony osobny pakiet oparty na produkcjach brytyjskiej stacji – BBC Player. Co znajdziemy w ofercie platformy?

Według BBC, pakiet oferuje dostęp do ponad 2500 godzin materiałów, wśród których znajdziemy zarówno programy telewizyjne, jak i seriale z brytyjskim rodowodem. Wśród wyróżnionych produkcji warto wspomnieć „Czas” ze Stephenem Graham i Seanem Beanem, nominowany do nagród Emmy w 2013 roku, „Tajemnice Laketop” czy „Luther”, za który odtwórca głównej roli, Idris Elba, zdobył Złoty Glob w 2011 roku.

Jeżeli jednak seriale sprzed ponad dekady to dla Was prehistoria – nie martwcie się. Od niedawna na platformie można obejrzeć „Skandalistki”, a w nadchodzących dniach zadebiutuje m.in. thriller psychologiczny „Zaginiona” (13 listopada) oraz Agatha Chrisite: Tommy & Tuppence” (25 listopada).

Kadr z serialu „’Allo 'Allo!” | źródło: BBC

Fani brytyjskiego poczucia humoru również mogą rozważyć dorzucenie pakietu BBC Player w swoim Prime Video. W końcu to właśnie tutaj można obejrzeć. m.in. „Czarną Żmiję” z Rowanem Atkinsonem, „Co ludzie powiedzą” czy „’Allo 'Allo!”. Niektórzy mogą kojarzyć Brytyjczyków z wysokiej jakości programów popularnonaukowych – ucieszy ich zatem obecność w ofercie „Ewolucji”, „Królestwa”, „Wędrówek z Dinozaurami” czy materiałów, w których w rolę lektora wciela się legendarny David Attenborough.

Ogromny prezent sprawiono natomiast fanom motoryzacji. W końcu to właśnie do BBC należy „Top Gear”. Jeremy Clarkson został odsunięty od programu w 2015 roku, nakręcił wraz z Amazonem i starymi znajomymi w postaci Jamesa Maya i Richarda Hammonda sześć sezonów „The Grand Tour”. Teraz oba kultowe programy można obejrzeć z poziomu jednej platformy.

źródło: BBC

Ile kosztuje BBC Player?

Miesiąc BBC Player na Prime Video kosztuje 12,99 złotych – nie wymaga on opłacania głównego abonamentu, wystarczy posiadanie aktywnego konta Amazon. Jeżeli nie jesteście pewni decyzji, zawsze możecie skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, który trwa 7 dni.