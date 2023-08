Asystent głosowy Samsunga odpowie Ci teraz twoim własnym głosem

Samsung wprowadził właśnie ciekawą funkcję do swoich urządzeń. Dzięki niej Bixby, czyli asystent głosowy południowokoreańskiego producenta będzie teraz w stanie odpowiedzieć użytkownikom ich własnym głosem. Jak go skonfigurować?

Dzięki Samsungowi możesz porozmawiać sam ze sobą

Bixby to asystent głosowy wprowadzony na rynek przez Samsunga w 2017 roku. Asystent funkcjonuje przede wszystkim na smartfonach i tabletach producenta. Można go jednak znaleźć także na smartwatchach z rodziny Galaxy Watch. Obsługują go również niektóre inteligentne głośniki Galaxy Home, telewizory, a nawet lodówki Samsunga. Obecnie Bixby dostępny jest oficjalnie w 200 krajach na świecie, jednak można z nim porozmawiać jedynie w 7 językach: angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, koreańskim, niemieckim i włoskim.

Podobnie jak Siri, czy Asystent Google, również rozwiązanie Samsunga pozwala na obsługę urządzenia beż użycia rąk. W szczególności pozwala wyszukiwać odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania, ale daje także możliwość sterowania ustawieniami smartfona, ustawiania przypomnieć lub uruchamiania aplikacji.

Teraz Samsung wprowadził do Bixby nową, ciekawą funkcję, dzięki której można ustawić asystentowi niestandardowy głos, np. swój. Dzięki temu, po krótkiej konfiguracji Samsung mogę odpowiedzieć na zadane przez użytkownika pytanie jego własnym głosem. Ta nowość pojawiła się na urządzeniach z One UI 5.1.1. Nie jest jeszcze do końca jasne, czy ta wersja będzie wymagana do działania tej funkcji, czy pojawi się ona również na poprzednich wersjach One UI.

Jak skonfigurować nową funkcję?

Sama konfiguracja niestandardowego głosu przeznaczonego dla Bixby nie jest zbyt skomplikowanym procesem, ponieważ możemy zamknąć go w zaledwie kilku krokach. Żeby urządzenie mogło odpowiadać na pytania naszym własnym głosem należy najpierw otworzyć asystenta głosowego Samsung i przejść do jego ustawień. Następnie konieczne jest przejście do zakładki „Language and voice style”. Powinna znajdować się tam opcja „Create custom voice”. Aby rozpocząć proces konfiguracji poziom naładowania baterii musi wynosić co najmniej 30%.

Po kliknięciu w ten przycisk zostaniemy poproszeni o doinstalowanie dodatkowego programu z Galaxy Store. Kolejnym krokiem jest już sama konfiguracja. Po wciśnięciu przycisku „start” kreator wyświetli na ekranie urządzenia zdanie, które należy przeczytać wyraźnie na głos. Takich plansz ze krótkimi fragmentami tekstu jest 10. Następnie system przetwarza uzyskane próbki głosu. Samsung informuje, że może to zająć od kilku minut do nawet kilku godzin.

Konfiguracja nowej funkcji Bixby (fot. Tabletowo.pl)

Po zakończeniu tego procesu możemy przejść do ustawień i wybrać dodany przez siebie głos jako domyślny dla Bixby. Jeśli nie będziesz zadowolony z tego, jak brzmi twój asystent to nie ma żadnego problemu, byś przeszedł przez konfigurację jeszcze raz. Możliwe jest stworzenie, a później wybór sposób kilku niestandardowych głosów. Serwis Sammobile informuje jednak, że niestandardowy głos może nie działać we wszystkich zadaniach.

Sprawdziłem to rozwiązanie i przy odpowiadaniu na pytania np. o dzisiejszą pogodę działa. Pozostaje jeszcze kwestia czy głos Bixby jest podobny do mojego? Wydaje mi się, że w małym stopniu, jednak możliwe, że ponowne przejście przez konfiguracje nieco poprawiłoby jego brzmienie.

Jesteście zainteresowani tą funkcją? Koniecznie sprawdźcie, czy jest dostępna na waszych urządzeniach i dajcie znać w komentarzach.