„Mały ale wariat”. Sony ma dla nas nowy głośnik Bluetooth

Kiedy słyszymy o głośniku Bluetooth, że jest kompaktowy, zazwyczaj mamy przed oczami sprzęt, który nie powala mocą, ale po prostu spełniający niewygórowane wymogi. Sony wprowadził do Europy sprzęt, który chce dać od siebie coś więcej.

Donośny i klarowny dźwięk

Sony SRS-XB100 z pewnością aspiruje do małego towarzysza melomana. Średnica urządzenia wynosi ~76 mm, a jego wysokość nie przekracza 95 mm. Sprzęt nie należy do kategorii najlżejszych głośników bezprzewodowych: jego waga wynosi ~274 gramy. Na szczęście przy tworzeniu urządzeń audio ważniejsze jest to, co drzemie w środku.

Model SRS-XB100 (Źródło: Sony)

Projektując SRS-XB 100 producent postawił na zapewnienie jak najlepszych wrażeń audio z niewielkiego źródła. W tym celu zastosowano głośnik z membraną mimośrodową i membraną bierną. Dzięki temu urządzenie przy wchodzeniu na wyższe zakresy głośności nie powinno przywitać Was nieprzyjemny trzaskami i przesterami. Dodatkowo, zbudowany od podstaw Sound Diffusion Processor przy wsparciu technologii DSP sprawia, że dźwięk dotrze dalej, bez względu na to, w jakiej przestrzeni się obecnie znajdujemy.

Graj mi długo, Sony

Jeżeli nie przesadzimy zbytnio z ustawieniami głośności, producent deklaruje, że głośnik jest w stanie rozładować się dopiero po 16 godzinach. Jeżeli zastanawiacie się, czy w tym czasie urządzenie możecie zabrać wszędzie ze sobą, odpowiadam: prawie wszędzie. Odporność na niewielkie zanurzenie i ochronę przed drobinkami gwarantuje atest na poziomie IP67. Mobilności dodaje również obecność paska, który możemy przyczepić do urządzenia i przywiesić do plecaka lub torby.

Model SRS-XB 100 (Źródło: Sony)

Jako że nie samym słuchaniem człowiek żyje, możemy również odbierać połączenia i prowadzić rozmowy telefoniczne dzięki obecności mikrofonu. Aby taki dialog nie był dla nas udręką, Sony zastosowało technologię osłabiania pogłosu. Tym sposobem dwie osoby rozmawiają w tym samym czasie bez pauz w audio.

Wisienką na torcie jest podejście Japończyków do ekologii. Obudowa oraz pasek wykonano z tworzyw sztucznych z recyklingu, a opakowanie zostało kompletnie pozbawione plastiku. Na szczęście nie odbyło się to kosztem urody urządzenia, które dostępne jest w czterech kolorach – białym, czarnym, pomarańczowym i niebieskim.

Głośnik Bluetooth Sony SRS-XB100 powinien być dostępny już w wybranych sklepach z elektroniką. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 269 złotych, choć może się ona nieznacznie różnić w zależności od punktu handlowego.