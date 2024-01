myPhone FLIP LTE to sposób na niedrogi telefon dla seniora

W Polsce wciąż jest niemały popyt na proste telefony, które zapewniają niezbędne minimum, a ich największą zaletą jest bardzo niska cena. Takie urządzenia podobają się osobom starszym i to właśnie im powinien przypaść do gustu nowy myPhone FLIP LTE.

Klasyczna klapka na nowo

Zamiast dużych paneli i składanych ekranów, myPhone FLIP LTE oferuje czytelny wyświetlacz o przekątnej 2,8-cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli. Do poruszania się po systemie telefonu służą znajdujące się na drugiej części obudowy fizyczne przyciski wraz ze skrótami do uruchomienia radia, poczty lub latarki.

myPhone FLIP LTE (Źródło: myPhone)

Najważniejszy dla wielu osób guzik znajduje się natomiast na zewnętrznej stronie konstrukcji. Przycisk SOS po dłuższym przytrzymaniu aktywuje alarm, wysyła wiadomości i łączy właściciela urządzenia z członkiem rodziny lub kimś, kto będzie w stanie udzielić szybkiej pomocy.

myPhone FLIP LTE – specyfikacja i cena

W kwestiach komunikacyjnych możemy liczyć wyłącznie na dostęp do dual SIM, Bluetooth 2.1 oraz wykorzystanie technologii VoLTE. Telefon nie obsługuje również plików MP3, więc podłączone przez gniazdo 3,5 mm słuchawki mogą posłużyć wyłącznie do prowadzenia rozmów lub słuchania radia FM.

myPhone FLIP LTE (Źródło: myPhone)

Ostatnim, charakterystycznym elementem urządzenia jest aparat robiący zdjęcia o rozdzielczości 1,3 Mpix. Całość zapisuje się w pamięci wewnętrznej o rozmiarze 128 MB, choć można dołożyć kartę microSD o maksymalnej pojemności 64 GB.

Do ładowania urządzenia wykorzystamy gniazdo USB-C. Akumulator o pojemności 1000 mAh wystarcza na ok. 6 dni działania w stanie czuwania lub na łącznie 3 godziny rozmów. Na koniec warto dodać, że na pokładzie telefonu pracuje układ mobilny Unisoc T107 w towarzystwie 48 MB RAM-u.

myPhone FLIP LTE mierzy 130 x 55 x 17 milimetrów i jest dostępny wyłącznie w kolorze granatowym. Oficjalna cena urządzenia to 199 złotych. Kupicie go zarówno na stronie producenta (telefon kwalifikuje się do darmowej wysyłki) jak i w wybranych sklepach z elektroniką.