Teraz samodzielnie naprawisz swojego iPada

Apple ogłosiło, że użytkownicy wybranych tabletów iPad będą mogli je naprawić samodzielnie z użyciem oryginalnych części zamiennych. Równocześnie producent zapowiedział, że usługa Self Service Repair stanie się dostępna w kolejnym kraju.

Teraz mieszkańcy Polski samodzielnie naprawią również swój tablet iPad

Od grudnia 2022 roku właściciele wybranych smartfonów i komputerów Apple w Polsce mogą skorzystać z usługi Self Service Repair. Dziś firma z Cupertino ogłosiła, że rozszerza ją o wybrane modele tabletów:

Już od jutra, tj. 29 maja 2025 roku, klienci będą mogli zamówić w sklepie do samoobsługowej naprawy Apple części zamienne do swoich tabletów, w tym wyświetlacze, akumulatory, aparaty i porty do ładowania.

Ile kosztuje nowy wyświetlacz, akumulator lub aparat do iPada?

Producent z Cupertino nie podał cen części zamiennych – będą one znane dopiero od 29 maja 2025 roku, gdy trafią do sprzedaży w sklepie do samoobsługowej naprawy Apple. Poinformowano natomiast, że dzięki rozszerzeniu programu Self Service Repair o iPady klienci będą mogli zamówić podzespoły do 65 różnych produktów firmy.

Równocześnie ogłoszono, że z usługi mogą teraz korzystać użytkownicy w 33 krajach, a od lata 2025 roku będą to mogli zrobić również mieszkańcy Kanady.

Nowe informacje na temat programu Apple Genuine Parts Distributor

Gigant z Cupertino wykorzystał ogłoszenie rozszerzenia usługi Self Service Repair o iPady do przekazania nowych informacji dotyczących programu Apple Genuine Parts Distributor. Rozszerzono go o firmy, które nie mają bezpośredniej relacji serwisowej z Apple, dzięki czemu użytkownicy urządzeń amerykańskiej firmy mają więcej możliwości naprawy swojego sprzętu.

W ramach programu Genuine Parts Distributor niezależni serwisanci mogą zamawiać oryginalne części serwisowe i podzespoły za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów – w Europie jest nim Mobileparts.shop. Dzięki temu klienci naprawią swoje urządzenie z użyciem oryginalnych części zamiennych w większej liczbie serwisów, nierzadko zapewne płacąc mniej za taką usługę niż w autoryzowanych serwisach.