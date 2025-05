Tanie jak mało które. Nowe słuchawki renomowanej marki dostępne w Polsce

Na polskim rynku zadebiutowały właśnie nowe słuchawki marki Baseus. Bass BP1 Pro oferują tryb ANC i format Hi-Res oraz według producenta wysoką jakość dźwięku. W założeniach sprzęt ten ma zażegnać konieczność podejmowania trudnego wyboru pomiędzy ceną a jakością.

Nowe słuchawki Baseus Bass BP1 Pro zadebiutowały w Polsce

Bass BP1 Pro to najnowsza propozycja marki Baseus, która nie uznaje kompromisów. Według producenta te tanie słuchawki bezprzewodowe to połączenie jakości i niskiej ceny. Sprzęt ma gwarantować wysoką jakość dźwięku m.in. dzięki formatowi Hi-Res Audio oraz zastosowaniu kodeka LDAC.

Z kolei adaptacyjne ANC pozwoli w pełni skupić się na odtwarzanych treściach w zatłoczonych, głośnych miejscach. I to bez względu na to, czy słuchasz ulubionej muzyki, podcastów, czy prowadzisz rozmowę. Hybrydowy system ANC został wyposażony w cztery czujniki, wyciszające otoczenie nawet o 50 dB. Ponadto użytkownik w aplikacji może wybrać jeden z pięciu trybów wyciszania i indywidualnie dostosować poziom tła w zależności od własnych preferencji, indywidualnych potrzeb czy otoczenia.

Kolejną, przydatną funkcją nowych słuchawek jest Active EQ. Jest to forma inteligentnego dopasowania dźwięku do poziomu głośności i miejsca odtwarzania. Słuchawki te wyposażono też w sześć mikrofonów wspieranych sztuczną inteligencją, dzięki czemu rozmówca ma słyszeć dokładnie to, co mówisz, bez względu na to, czy wieje wiatr lub znajdujesz się w tłumie.

Baseus Bass BP1 Pro – czas pracy i cena

W zestawie ze słuchawkami dostarczanych jest aż pięć par wymiennych wkładek dousznych w różnych rozmiarach. Wszystko po to, aby użytkownik mógł wybrać najwygodniejsze dla siebie.

Słuchawki Baseus Bass BP1 Pro (źródło: Baseus)

Bass BP1 Pro oznaczono klasą odporności IP55, dzięki czemu deszcz czy miejski pył nie powinien ich uszkodzić. Sprzęt oferuje nawet 12 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu przy wyłączonym ANC lub 7 godzin przy aktywowanej funkcji ANC. Etui ładujące przedłuża ten czas do maksymalnie 55 godzin. Ponadto etui obsługuje technologię Baseus Rapid Charge, dzięki której 10-minutowe ładowanie wydłuża odsłuch o 2,5 godziny.

Baseus Bass BP1 Pro wyceniono na 99 złotych. Słuchawki dostępne są już w wybranych sklepach na terenie Polski oraz sprzedawane w białej i czarnej wersji kolorystycznej.