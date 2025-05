Hakerzy znowu zaatakowali. Tym razem popularnego producenta obuwia

Cyberprzestępcy nie śpią. Kolejna popularna marka na świecie przekazała klientom wieść o kradzieży danych osobowych konsumentów.

Znany producent obuwia ofiarą cyberprzestępców

Tym razem znana na całym świecie marka, trudniąca się przede wszystkim produkcją obuwia sportowego, ujawniła, że padła ofiarą ataku hakerskiego. Adidas opublikował wpis, w którym powiadamia klientów o wykradzeniu danych konsumentów za pośrednictwem systemu zewnętrznego dostawcy obsługi klienta. Wykradzione dane dotyczą głównie konsumentów, którzy w przeszłości podejmowali kontakt z biurem obsługi klienta marki.

Firma zaznacza, że od razu po wykryciu incydentu rozpoczęto dochodzenie we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa. Poinformowano także odpowiednie służby – organy ochrony danych oraz organy ściągania. Adidas przesyła też informacje do potencjalnie poszkodowanych klientów.

W treści komunikatu marka jasno zaznacza, że wykradzione danie nie zawierają haseł, danych kart kredytowych ani innych informacji dotyczących płatności. Mimo to Lisa Barber z grupy konsumenckiej Which? sugeruje, aby poszkodowani klienci śledzili swoje konta bankowe i raporty dotyczące kredytów. Ponadto konsumenci powinni zachować ostrożność podczas odbierania połączeń telefonicznych oraz otwierania wiadomości mailowych, które mogą zawierać niebezpieczne załączniki lub linki do fałszywych stron.

Nie tylko Adidas w ostatnim czasie stał się ofiarą hakerów

Jak zaznacza BBC, to nie pierwszy atak na przedsiębiorstwo z branży modowej, jaki miał miejsce w ostatnim czasie. Od kwietnia 2025 roku zauważono kilka incydentów, a specjaliści twierdzą, że są one powiązane.

Adidas wykrył atak niedawno po atakach cyberprzestępców na firmy Marks & Spencer oraz Co-op. W przypadku tych sieci doszło jednak do poważnych ograniczeń w codziennej działalności firmy i ogromnych strat finansowych. Z informacji wynika, że atak na M&S był największy i mógł spowodować straty sięgające 300 milionów funtów. Funkcjonariusze z Wielkiej Brytanii podejrzewają, że za atakami może stać grupa hakerów Scattered Spider. Nie ma jednak pewności, czy grupa ta odpowiada za wszystkie niedawne naruszenia bezpieczeństwa wśród popularnych marek modowych.

Ataki hakerskie stały się już codziennością. W ostatnim czasie w gronie ofiar znalazł się m.in. sklep internetowy Spar oraz Smyk, który przez dłuższy czas nie informował klientów o wycieku, a jedynie ostrzegał ograniczeniach w odbieraniu paczek czy funkcjonowaniu programu lojalnościowego.