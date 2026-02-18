Chiński gigant wjedzie do Polski. Produkuje miliony samochodów rocznie

W Polsce pojawi się kolejny chiński producent samochodów. Firma Changan ogłosiła plany dotyczące debiutu nad Wisłą.

Changan Automobile, czyli mocarny zawodnik z Państwa Środka

Jeśli nazwa Changan Automobile niewiele Wam mówi, to spieszę poinformować, że mamy do czynienia z graczem będącym wśród czterech największych producentów samochodów na rynku chińskim. Wyłącznie w 2025 roku firma wyprodukowała 2,9 mln pojazdów, w tym ponad 1 mln samochodów z segmentu nowych źródeł energii – podejrzewam, że chodzi o auta z napędem NEV, czyli elektryki, hybrydy i modele, w których silnik spalinowy służy tylko do wydłużenia zasięgu.

Firma ma już 42-letnie doświadczenie w produkcji samochodów i ma siedzibę w Chongqing. Koncern dysponuje 14 bazami produkcyjnymi i 39 zakładami na całym świecie, 79 oddziałami i spółkami zależnymi, siecią sprzedaży i serwisu obejmującą 115 krajów i regionów oraz ponad 14000 punktów sprzedaży globalnie. Dane potwierdzają, że mamy do czynienia z naprawdę dużym graczem.

Warto jeszcze dodać, że Changan Automobile składa się z wielu marek – m.in. Changan, Deepal czy też Avatr, który jest efektem współpracy z CATL i Huawei. Ponadto producent posiada spółki joint venture, m.in. Changan Ford i Changan Mazda. Kojarzycie nową, elektryczną Mazdę 6e? Bazuje ona na modelu Deepal L07, który jest dziełem marki należącej właśnie do Changan Automobile.

Deepal S07 | fot. Changan

Changan zapowiada wejście do Polski

Już wkrótce firma Changan zadebiutuje w Polsce. Dokładny termin nie jest znany, ale dowiedzieliśmy się, że oficjalne rozpoczęcie działalności w Polsce nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Producent dołączy więc do innych chińskich graczy, którzy coraz lepiej czują się na polskim rynku i zdobywają rosnące zainteresowanie wśród klientów.

Deepal S07 | fot. Changan

Eyang Wang, country director w Changan Polska, podkreśla, że Polska stanowi silny punkt dla europejskich ambicji producenta. Wspomina również, że w 2025 roku rejestracje chińskich marek nad Wisłą osiągnęły poziom blisko 50 tys., co oznacza wzrost rok do roku o niemal 360%. Natomiast „Made in China” ma dziś być synonimem technologii, komfortu i jakości.

W Polsce należy spodziewać się samochodów elektrycznych i hybrydowych. Oficjalna strona producenta, która jest już dostępna w języku polskim, sugeruje, że na początek dostaniemy dwa SUV-y – modele Deepal S05 i Deepal S07.