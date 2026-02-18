Chiński gigant wjedzie do Polski. Produkuje miliony samochodów rocznie

W Polsce pojawi się kolejny chiński producent samochodów. Firma Changan ogłosiła plany dotyczące debiutu nad Wisłą.
Changan Automobile, czyli mocarny zawodnik z Państwa Środka
Jeśli nazwa Changan Automobile niewiele Wam mówi, to spieszę poinformować, że mamy do czynienia z graczem będącym wśród czterech największych producentów samochodów na rynku chińskim. Wyłącznie w 2025 roku firma wyprodukowała 2,9 mln pojazdów, w tym ponad 1 mln samochodów z segmentu nowych źródeł energii – podejrzewam, że chodzi o auta z napędem NEV, czyli elektryki, hybrydy i modele, w których silnik spalinowy służy tylko do wydłużenia zasięgu.
Firma ma już 42-letnie doświadczenie w produkcji samochodów i ma siedzibę w Chongqing. Koncern dysponuje 14 bazami produkcyjnymi i 39 zakładami na całym świecie, 79 oddziałami i spółkami zależnymi, siecią sprzedaży i serwisu obejmującą 115 krajów i regionów oraz ponad 14000 punktów sprzedaży globalnie. Dane potwierdzają, że mamy do czynienia z naprawdę dużym graczem.
Warto jeszcze dodać, że Changan Automobile składa się z wielu marek – m.in. Changan, Deepal czy też Avatr, który jest efektem współpracy z CATL i Huawei. Ponadto producent posiada spółki joint venture, m.in. Changan Ford i Changan Mazda. Kojarzycie nową, elektryczną Mazdę 6e? Bazuje ona na modelu Deepal L07, który jest dziełem marki należącej właśnie do Changan Automobile.
Changan zapowiada wejście do Polski
Już wkrótce firma Changan zadebiutuje w Polsce. Dokładny termin nie jest znany, ale dowiedzieliśmy się, że oficjalne rozpoczęcie działalności w Polsce nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Producent dołączy więc do innych chińskich graczy, którzy coraz lepiej czują się na polskim rynku i zdobywają rosnące zainteresowanie wśród klientów.
Eyang Wang, country director w Changan Polska, podkreśla, że Polska stanowi silny punkt dla europejskich ambicji producenta. Wspomina również, że w 2025 roku rejestracje chińskich marek nad Wisłą osiągnęły poziom blisko 50 tys., co oznacza wzrost rok do roku o niemal 360%. Natomiast „Made in China” ma dziś być synonimem technologii, komfortu i jakości.
W Polsce należy spodziewać się samochodów elektrycznych i hybrydowych. Oficjalna strona producenta, która jest już dostępna w języku polskim, sugeruje, że na początek dostaniemy dwa SUV-y – modele Deepal S05 i Deepal S07.