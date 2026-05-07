Dwie nowości Xiaomi. Łączy je szybkość

Firma Xiaomi wprowadziła do sprzedaży dwa urządzenia, które łączy wysoka szybkość, choć w zupełnie innym wymiarze. Tymi nowościami są bowiem router o wysokiej przepustowości oraz gamingowa myszka z wyjątkowo zaawansowanym sensorem.

Router Xiaomi BE7200 Pro pozwoli wykorzystać potencjał Wi-Fi 7

Xiaomi BE7200 Pro to router pozwalający czerpać korzyści ze standardu Wi-Fi 7. Działając w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz umożliwia uzyskanie łącznej przepustowości sięgającej aż 7200 Mb/s, co powinno sprostać wymaganiom nawet bardzo wybrednych użytkowników. Do tego dochodzi 8-kanałowy wzmacniacz sygnału oraz system 8 mocnych anten – zasięg również powinien być zatem mocną stroną tego modelu.

Nie bez znaczenia jest także obecność pięciu portów RJ-45 w standardzie 2.5 GbE. Oznacza to, że router sprawdzi się też w przypadku szybkiego internetu światłowodowego. O odpowiednią wydajność dba z kolei chipset Qualcomm NPro A7 WiFi sparowany z 1 GB pamięci operacyjnej, a całość uzupełnia zaawansowany układ chłodzenia.

Router Xiaomi BE7200 Pro jest na razie dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie jego cena wynosi 1199 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~630 złotych, przy czym na razie nie padły żadne zapowiedzi na temat ewentualnej ekspansji.

Router Xiaomi BE7200 Pro (fot. Xiaomi)

Jest też nowa gamingowa myszka Xiaomi dla entuzjastów

Do sprzedaży w Chinach trafiła również myszka Xiaomi Gaming Mouse 2 kierowana – jak sama nazwa wskazuje – do graczy. Odpowiednią szybkość i precyzję zapewniać ma sensor PixArt PAW3955XM o rozdzielczości sięgającej 40000 DPI, potwierdzonej skuteczności nawet na szkle, prędkości śledzenia do 750 IPS i przyspieszeniu dochodzącym do 60 G. Producent postarał się w dodatku o regulację DPI co 1 i pięciopoziomową regulację LOD, a także optyczne przełączniki pod lewym i prawym przyciskiem.

To naprawdę lekka myszka bezprzewodowa (waży jedynie 58 g), Osiągnięto to dzięki lekkiej ramie szkieletowej, która przy okazji zapewnia też równomierny rozkład masy.

Myszka Xiaomi Gaming Mouse 2 (fot. Xiaomi)

Pomimo braku przewodów gryzoń ma reagować błyskawicznie – częstotliwość próbkowania sięga aż 8000 Hz przy korzystaniu z łączności 2,4 GHz. Alternatywnie można skorzystać z modułu Bluetooth 6.1. Maksymalny czas działania wynosi zaś 160 godzin na jednym ładowaniu.

Myszka Xiaomi Gaming Mouse 2 jest sprzedawana w Chinach na zasadzie crowdfundingu. Regularna cena wynosi 399 juanów (~210 złotych).