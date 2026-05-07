Dwie nowości Xiaomi. Łączy je szybkość

Firma Xiaomi wprowadziła do sprzedaży dwa urządzenia, które łączy wysoka szybkość, choć w zupełnie innym wymiarze. Tymi nowościami są bowiem router o wysokiej przepustowości oraz gamingowa myszka z wyjątkowo zaawansowanym sensorem.
Router Xiaomi BE7200 Pro pozwoli wykorzystać potencjał Wi-Fi 7
Xiaomi BE7200 Pro to router pozwalający czerpać korzyści ze standardu Wi-Fi 7. Działając w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz umożliwia uzyskanie łącznej przepustowości sięgającej aż 7200 Mb/s, co powinno sprostać wymaganiom nawet bardzo wybrednych użytkowników. Do tego dochodzi 8-kanałowy wzmacniacz sygnału oraz system 8 mocnych anten – zasięg również powinien być zatem mocną stroną tego modelu.
Nie bez znaczenia jest także obecność pięciu portów RJ-45 w standardzie 2.5 GbE. Oznacza to, że router sprawdzi się też w przypadku szybkiego internetu światłowodowego. O odpowiednią wydajność dba z kolei chipset Qualcomm NPro A7 WiFi sparowany z 1 GB pamięci operacyjnej, a całość uzupełnia zaawansowany układ chłodzenia.
Router Xiaomi BE7200 Pro jest na razie dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie jego cena wynosi 1199 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~630 złotych, przy czym na razie nie padły żadne zapowiedzi na temat ewentualnej ekspansji.
Jest też nowa gamingowa myszka Xiaomi dla entuzjastów
Do sprzedaży w Chinach trafiła również myszka Xiaomi Gaming Mouse 2 kierowana – jak sama nazwa wskazuje – do graczy. Odpowiednią szybkość i precyzję zapewniać ma sensor PixArt PAW3955XM o rozdzielczości sięgającej 40000 DPI, potwierdzonej skuteczności nawet na szkle, prędkości śledzenia do 750 IPS i przyspieszeniu dochodzącym do 60 G. Producent postarał się w dodatku o regulację DPI co 1 i pięciopoziomową regulację LOD, a także optyczne przełączniki pod lewym i prawym przyciskiem.
To naprawdę lekka myszka bezprzewodowa (waży jedynie 58 g), Osiągnięto to dzięki lekkiej ramie szkieletowej, która przy okazji zapewnia też równomierny rozkład masy.
Pomimo braku przewodów gryzoń ma reagować błyskawicznie – częstotliwość próbkowania sięga aż 8000 Hz przy korzystaniu z łączności 2,4 GHz. Alternatywnie można skorzystać z modułu Bluetooth 6.1. Maksymalny czas działania wynosi zaś 160 godzin na jednym ładowaniu.
Myszka Xiaomi Gaming Mouse 2 jest sprzedawana w Chinach na zasadzie crowdfundingu. Regularna cena wynosi 399 juanów (~210 złotych).