Nowa opaska Fitbit nie ma ekranu. I to jest świetna wiadomość

Zadebiutowała opaska Fitbit Air. Uwagę zwraca przede wszystkim brak ekranu, co dla wielu osób będzie ogromnym atutem urządzenia.

Fitbit Air – alternatywa dla opasek Whoop

Opaski bez ekranu to zdecydowanie nie jest nowy pomysł. Możliwe, że niektórzy z Was pamiętają chociażby pierwszą generację Xiaomi Mi Band z 2014 roku. Co więcej, łatwo jest zauważyć, że ostatnio przybywa tego typu urządzeń – podejrzewam, że to zasługa niemałego zainteresowania produktami Whoop, a do tego część osób chce w ten sposób ograniczyć liczbę ekranów w swoim życiu.

Najnowsza propozycja w omawianym segmencie nazywa się Fitbit Air. Mamy do czynienia z urządzeniem dwuczęściowym – „pastylka” z zestawem czujników i całą elektroniką oraz pasek. Obudowa powstała z poddanego recyklingowi poliwęglanu i tworzywa sztucznego PBT. Paski mogą być wykonane z materiału tekstylnego lub silikonu.

Opaska może przechowywać szczegółowe dane o ruchu z 7 dni, a czujnik tętna wykonuje pomiary w 2-sekundowych odstępach. Do tego dochodzi wykrywanie podejrzenia migotania przedsionków, pomiar natleniania krwi i zmienności rytmu serca, czujnik temperatury skóry oraz monitorowanie snu.

Pasek Performance | fot. Google

Ćwiczenia wykrywane są automatycznie – Google twierdzi, że z czasem jakość pomiarów ma być coraz dokładniejsza, bo opaska uczy się użytkownika. Można też uruchomić trening z poziomu aplikacji.

Wbudowany akumulator pozwala na 7 dni pracy. Po 5 minutach szybkiego ładowania można zyskać nawet dodatkowy dzień pracy, a pełne naładowanie (0-100%) trwa 90 minut. Fitbit Air ze smartfonem komunikuje się poprzez Bluetooth 5.0. Opaska jest kompatybilna z Androidem i iOS.

Pasek Active | fot. Google

Na pokładzie zabrakło modułu GPS. W związku z tym, podczas treningów urządzenie korzysta z danych smartfona. Obudowa charakteryzuje się wodoszczelnością do 50 metrów. Jej wymiary, bez uwzględnienia paska, wynoszą 34,9 x 17 x 8,3 mm, a waga to tylko 5,2 g.

Do przeglądania zgromadzonych danych przeznaczona jest nowa aplikacja Google Health. Wspierany jest także personalny trener AI, czyli Google Health Coach. Codzienne korzystanie nie wymaga opłacania subskrypcji, tak jak w przypadku opasek Whoop. Chociaż główne funkcje AI dostępne są już w planie premium – 9,99 dolarów miesięcznie lub 79 dolarów rocznie.

Pasek Elevated | fot. Google

Fitbit Air – cena i dostępność

Niestety, opaska Fitbit Air na ten moment nie jest dostępna w Polsce. Nic też nie wiadomo na temat planów jej debiutu nad Wisłą. Natomiast w USA została wyceniona na 99 dolarów i na 129 dolarów za edycję specjalną Stephen Curry.