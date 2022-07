Przemierzając autostradę samochodem elektrycznym, przejazd mamy za darmo!

Samochód elektryczny może okazać się świetnym wyborem na wakacyjny wyjazd. W ramach nowej promocji właściciele elektryków nie zapłacą za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A1, A2 i A4.

Zanim ktoś zdecyduje się napisać komentarz, że samochód elektryczny sprawdza się wyłącznie w mieście, to polecam moją relację z ostatniej podróży. Łącznie elektrycznym BMW i4 przejechałem 1000 km i to po Mazurach, gdzie sytuacja z szybkimi ładowarkami wygląda najmniej atrakcyjnie. Tak, obecnie większością aut elektrycznych dojedziemy już bez problemów w każde miejsce w Polsce.

Jeśli jesteś właścicielem samochodu elektrycznego i planujesz podróż jedną z autostrad w Polsce, to nie tylko dojedziesz do celu, ale możesz zapłacić mniej niż w przypadku auta spalinowego. Nie chodzi tutaj jednak tylko o wysokie ceny paliwa i zazwyczaj niższe koszty ładowania.

PSPA poinformowało o rozpoczęciu drugiej odsłony akcji „Autostrady do elektromobilności”. W jej ramach kierowcy zarejestrowani w EV klub Polska mogą bezpłatnie korzystać z wybranych autostrad. Promocją są objęte odcinki z systemem video-tollingu:

Należy dodać, że promocja dotyczy również pozostałych dróg, na których funkcjonuje aplikacja Autopay zintegrowana z państwowym systemem e-Toll.

Pierwsza edycja akcji „Autostrada do elektromobilności” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że uczestnicy tego pilotażowego projektu odbyli łącznie prawie 4000 darmowych przejazdów autami elektrycznymi, co przełożyło się na przeszło 160 tys. przejechanych kilometrów. Dzięki temu nie wyemitowano do atmosfery (z tytułu spalin) prawie 19 tys. kg dwutlenku węgla. Niewątpliwy sukces tego projektu wpłynął na podjęcie dalszych działań i rozszerzenie akcji o kolejne płatne odcinki autostrad. Dzięki temu teraz kierowcy pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w EV Klub Polska będą mogli bez opłat podróżować praktycznie po całej Polsce.

Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska i organizator akcji „Autostrada do elektromobilności”