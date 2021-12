Empik prawie jak Amazon. Oto czytnik Empik GoBook

Empik, podobnie jak Amazon, znany jest głównie ze świadczenia różnych usług. Nie oznacza to jednak, że nie może spróbować swoich sił w sprzedaży sprzętu. Firma zaprezentowała właśnie czytnik ebooków Empik GoBook.

Reklama

Nie tylko usługi, ale również sprzęt

Warto zauważyć, że Amazon rozpoznawalny jest przede wszystkim z prowadzenia działalności skupionej na sprzedaży różnych rzeczy, aczkolwiek całkiem dobrze radzi sobie na rynku innych usługi – streaming wideo czy muzyki. Co więcej, korporacja odniosła spory sukces w segmencie czytników ebooków, a to za sprawą świetnych urządzeń z linii Kindle.

Najwidoczniej Empik również zapragnął zdobyć część tortu urządzeń przeznaczonych do wygodnego czytania cyfrowych książek. Firma zaprezentowała własny czytnik Empik GoBook, który nie tylko może pozwolić wyraźniej wejść w świat elektronicznego sprzętu, ale również zdobyć kolejnych klientów do oferty ebooków.

Reklama

Opisywane urządzenie to efekt współpracy Empik Go i firmy PocketBook, a więc międzynarodowego przedsiębiorstwa mającego sporego doświadczenie w dostarczaniu czytników. Zapowiada to naprawdę dobry sprzęt, który powinien spełnić wymagania wielu potencjalnych klientów.

Użytkownikom aplikacji Empik Go codziennie udostępniamy dziesiątki nowych tytułów. Obecnie w ofercie mamy ponad 70 tysięcy tytułów, w tym 35 tysięcy e-booków. Jako lider na rynku uznaliśmy, że stworzenie dedykowanego czytnika to naturalny krok, który powinniśmy podjąć. Nasi klienci mogą już korzystać z aplikacji na urządzeniach marki Inkbook, PocketBook, Onyx czy Kindle. W tej puli brakowało tylko czegoś specjalnego od nas. Beata Nowalska, Growth Manager Empik Go

Empik GoBook – sprawdzone podzespoły

Jak możemy dowiedzieć się z informacji prasowej, Empik GoBook został oparty na podzespołach wykorzystanych już w PocketBook Touch Lux. Zapowiada to wysoką jakość i możliwości. Firma chwali się, że czytnik obsługuje aż 19 formatów, co chociażby nie wymusza na kliencie przeprowadzania konwersji plików.

Empik GoBook wyposażony jest m.in. w wyświetlacz E Ink Carta HD, który nie męczy oczu użytkownika oraz posiada podświetlenie z regulacją barwy. Warto dodać, że wraz z czytnikiem klient otrzymuje aplikację Empik Go oraz kod na 60 dni darmowego korzystania z całej oferty 70 tysięcy ebooków, audiobooków i podcastów.

Czytnik Empik GoBook od grudnia jest dostępny w niemal 150 salonach stacjonarnych oraz na stronie internetowej Empika.