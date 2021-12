Teraz Ty rządzisz – możesz rozwiązać umowę z Polsat Box bez konsekwencji

Standardowo klient, który zdecydujecie się rozwiązać umowę przed jej końcem, musi zapłacić karę. Każda firma liczy ją w inny sposób, ale często są to tak wysokie kwoty, że zwyczajnie nie opłaca się tego robić. Czasami jednak pojawia się wyjątek, pozwalający wypowiedzieć umowę bez żadnych konsekwencji finansowych. Tak też jest w tym przypadku.

Reklama

Wybrani klienci mogą rozwiązać umowę z Polsat Box bez konsekwencji. Dlaczego?

Pod koniec lipca 2021 roku Grupa Polsat Plus (wcześniej Grupa Polsat) poinformowała, że z rynku znikną marki Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO i IPLA. Cyfrowy Polsat to teraz Polsat BOX, Cyfrowy Polsat GO to Polsat Box Go, a IPLA to Polsat Go.

Mimo że od rebrandingu minęło już sporo czasu, to niektórzy wciąż mogą zastanawiać się, czym różni się Polsat Box Go od Polsat Go. Kilka dni temu na Tabletowo pojawiło się obszerne porównanie obu usług, w którym wyjaśniliśmy różnice pomiędzy nimi. Przy okazji zachęcamy też do lektury artykułu na temat zmian, jakie dokonały się w Grupie Polsat Plus – a trochę ich było w tym roku.

Reklama

Wróćmy jednak do głównego wątku – wybrani klienci Polsat BOX mają możliwość wypowiedzenia umowy bez konsekwencji finansowych. Operator poinformował bowiem, że z dniem 31 stycznia 2022 roku abonenci stracą możliwość oglądania stacji Lifetime HD (dostępna na dekoderach na pozycji 199).

Są jednak pewne warunki, które należy spełnić, aby móc bezpłatnie rozwiązać umowę. Po pierwsze, kanał Lifetime HD musi być na liście kanałów gwarantowanych w umowie lub aneksie – warto to sprawdzić, zanim podejmie się dalsze kroki.

Po drugie, klient nie akceptuje zapowiedzianych zmian. Po trzecie, oświadczenie o wypowiedzeniu można przekazać na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie, tj. 31.01.2022 roku.

źródło: Polsat Box

Kanał Lifetime HD był dostępny w ofercie Polsat Box od grudnia 2014 roku (od początku w jakości HD). W dzień emitował on prawdziwe historie, trudne związki i emocjonujące konflikty, natomiast wieczorami pasmo filmowe Kino Lifetime, w którym wielbiciele thrillerów i dramatów obyczajowych zawsze znajdą wartościową rozrywkę.