Będziemy grać w grę: kultowa trylogia Tomb Raider za darmo!

Przez cały tydzień bezpłatnie odbierzecie aż trzy wybitne gry z serii Tomb Raider. A jak wszyscy wiemy, w Polsce te gry mają dość wyjątkowe uwielbienie.

Reklama

25-lecie serii Tomb Raider

Kultowa archeolog Lara Croft świętuje już 25 lat swojego istnienia w branży gier. Choć ten rok nie obfitował w wielkie zapowiedzi od Square Enix oraz Crystal Dynamics, darmowe gry z pewnością okażą się wystarczającym zadośćuczynieniem dla największych fanów serii.

Zwłaszcza że otrzymujemy najnowszą, pełną trylogię przygód Lary Croft z kompletem wszystkich dodatków. Oto lista pozycji, jakie odbierzecie bezpłatnie w sklepie Epic Games Store:

Reklama

Tomb Raider: Game of the Year Edition (2013),

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (2015),

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (2018).

Cały pakiet gier odbierzecie bezpłatnie do 6 stycznia, do godziny 17:00 w Epic Games Store. Każda z tych gier zapewni Wam dziesiątki, jeśli nie setki godzin rozgrzebywania grobowców, dynamicznej walki oraz zaskakująco głębokiej opowieści, w której Lara dojrzewa wraz z atmosferą panującą w kolejnych produkcjach.

Ponadto warto też zauważyć, że w porównaniu z dziełami lat 90. dzieło Crystal Dynamics prezentuje fantastyczną oprawę dźwiękowo-wizualną, godną tytułów o największych budżetach poprzedniej generacji konsol.

Kto wie, może jutrzejsza noc będzie właśnie tą, podczas której wszyscy zagramy w grę. Tak jak bohater legendarnej sondy ulicznej przeprowadzonej lata temu w Polsce.

7.5 Ocena

Róg obfitości, czyli promocja w sklEPICu

Od 15 grudnia 2021 roku platforma codziennie dostarczała graczom na całym świecie darmowe gry w ramach świątecznej promocji. Zdarzały się powtórki z poprzednich lat, lecz nie zabrakło takich perełek, jak właśnie Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy czy wreszcie Loop Hero – wspaniały indyk RPG, który – słusznie nominowany do niezależnej gry roku na The Game Awards 2021 – odbierze Wam z życiorysu dziesiątki godzin.

Nie ma co się oszukiwać – gracze żyją dzisiaj we wspaniałych czasach. Tak długo, jak mamy sprzęt do grania, właściciele platform zalewają nas darmowymi produkcjami, zachęcając tym samym do dalszych zakupów. Sklep Tima Sweeneya przebija zdecydowanie wszystkich, oferując co tydzień darmowe gry, a często również nielimitowane kupony zniżkowe o wartości 40 złotych.

Jeżeli tylko jesteśmy cierpliwi, grać można niemal zawsze bezpłatnie!