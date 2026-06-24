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fot. Andrea Piacquadio
Promocje

Rozdają gigabajty na wakacje. Sprawdź, ile możesz zyskać

Wojciech Kulik·
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Promocje
Rozdają gigabajty na wakacje. Sprawdź, ile możesz zyskać

Mobile Vikings rozdaje internet na wakacje. W ramach promocji daje w prezencie cztery paczki po kilkaset gigabajtów – zarówno nowym, jak i obecnym użytkownikom. Spójrzmy, ile można w ten sposób zyskać.

Wakacyjna promocja Mobile Vikings – ile możesz zyskać?

Promocja nazywa się „Wakacje z Vikingami” i obowiązuje od 23 czerwca do 1 września 2026 roku. Mogą z niej skorzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy, przy czym prezenty nieznacznie różnią się dla jednych i drugich. A właściwie: dla jednych, drugich i trzecich, bo inaczej traktowane są osoby zamawiające nowy numer, a inaczej przenoszące numer od innego operatora.

Najwięcej mogą zyskać ci ostatni, bo – poza czterema bonusowymi pakietami internetu – otrzymują jeszcze rabat na pierwszy zakup planu. W zależności od wyboru wynosi on od 5 do 15 złotych. Wspomniane paczki danych zaś rozpoczynają się od 4 x 300 GB, a kończą na 4 x 600 GB. Konkretnie przedstawia się to w następujący sposób:

Obecni użytkownicyNowi użytkownicy przenoszący numerNowi użytkownicy zamawiający nowy numer
Fala4 x 400 GB4 x 400 GB
(plus rabat 5 złotych)		4 x 300 GB
Sztorm4 x 500 GB4 x 500 GB
(plus rabat 10 złotych)		4 x 400 GB
Valhalla4 x 600 GB4 x 600 GB
(plus rabat 15 złotych)		4 x 500 GB

Jak wygląda aktualna oferta Mobile Vikings?

Najtańszy jest plan Zefir za 25 złotych miesięcznie, zawierający paczkę 30 GB internetu (w tym 8,59 GB w roamingu) – nie jest on jednak objęty opisywaną promocją. Oto trzy pakiety Mobile Vikings, do których dołączane są prezenty:

  • plan Fala kosztuje 30 złotych miesięcznie i zawiera 80 GB internetu (w tym 10,31 GB w roamingu),
  • plan Sztorm kosztuje 35 złotych miesięcznie i zawiera 120 GB internetu (w tym 12,03 GB w roamingu),
  • plan Valhalla kosztuje 45 złotych miesięcznie i zawiera 180 GB internetu (w tym 15,47 GB w roamingu).

W każdym przypadku możesz też liczyć na kumulację gigabajtów (czyli niewykorzystany internet przechodzi na kolejny miesiąc) oraz nielimitowane rozmowy i wiadomości. Mobile Vikings oferuje również możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM, a całość opiera się na modelu subskrypcyjnym (z automatycznym ponawianiem płatności co 31 dni).

Aby skorzystać z promocji udaj się na oficjalną stronę operatora.

Jeżeli zaś potrzebujesz jak najwięcej gigabajtów do wykorzystania zagranicą, koniecznie sprawdź najlepsze oferty na kartę z największą paczką internetu w roamingu.

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