W Nju Mobile zrobiło się drożej. Są też inne zmiany

Zmienił się cennik Nju Mobile. Po raz pierwszy od 12 lat wirtualny operator działający w sieci Orange zdecydował się na niewielkie podniesienie cen w abonamencie i subskrypcji, a do tego zmienił zasady obowiązujące przy zakupie więcej niż jednego numeru.

Najtańszy abonament w Nju Mobile jest teraz droższy

Do tej pory najtańszy abonament w Nju Mobile kosztował 29 złotych miesięcznie. Od 8 czerwca 2025 roku za dokładnie to samo trzeba zapłacić o 2 złote więcej, czyli 31 złotych. Dokładnie to samo, czyli nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz rosnący pakiet internetu – od 60 GB na start do 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach, a do tego podstawowy pakiet mobilnej telewizji Orange TV Go z 45 kanałami.

Nie zmieniają się natomiast ceny dwóch pozostałych pakietów: podobna oferta z 80 GB na start i 240 GB po dwóch latach nadal kosztuje 39 złotych miesięcznie, a ze 100 GB na start i 300 GB po dwóch latach – 49 złotych.

Nowa oferta abonamentowa w Nju Mobile – jeden numer (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zmieniają się za to warunki, jeśli ktoś potrzebuje więcej niż jednego numeru. Po pierwsze cena nie wynosi już 9 złotych za drugi numer i 19 złotych za trzeci (jak do tej pory), lecz po 15 złotych – zarówno za drugi, jak i trzeci. Jest więc drożej, ale następuje również pozytywna zmiana, bo w przypadku wielu numerów pakiet danych nie będzie już współdzielony, lecz osobny dla każdego z nich.

Nowa oferta abonamentowa w Nju Mobile – dwa i trzy numery (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zmienia się też subskrypcja w Nju Mobile – cena w górę

Z podobnymi podwyżkami cen muszą liczyć się też osoby, które interesuje subskrypcja zamiast abonamentu. Niezmiennie w tej formie dostępny jest tylko najtańszy pakiet i, tak samo jak w przypadku abonamentu, kosztuje on teraz 31 złotych miesięcznie, a nie 29 złotych jak do tej pory.

W przypadku subskrypcji każdy kolejny numer również kosztuje 15 złotych, co jest zmianą zasad, bo wcześniej przy wielu numerach cena każdego (łącznie z pierwszym) wynosiła 19 złotych. Do tej pory więc dwa numery kosztowały 38 złotych, a trzy – 57 złotych, teraz zaś dwa numery to koszt 46 złotych, a trzy – 61 złotych. Pakiet danych jest osobny dla każdego numeru, ale tutaj akurat to nie nowość.

Nowa oferta subskrypcyjna w Nju Mobile (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Podwyżkę cen zawsze trudno jest oceniać pozytywnie, ale w tym przypadku nie jest ona zbyt wielka, a do tego Nju Mobile nadal może pochwalić się jedną z najatrakcyjniejszych ofert na polskim rynku. Na plus zdecydowanie należy też zapisać zmianę w oferowanych paczkach gigabajtów w przypadku wielu numerów na abonament.