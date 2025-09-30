Brak ekranu w tej opasce to dopiero początek zalet

Coraz więcej firm decyduje się na wypuszczenie własnej opaski fitness bez ekranu. Oczywiście takie zachowanie cieszy, bowiem zwiększa to różnorodność urządzeń do pomiarów zdrowotnych i aktywności fizycznych.

To już kolejna opaska bez ekranu

W tym roku zadebiutowała opaska Amazfit Helio Strap, a niedawno odbyła się premiera Polar Loop. W obu przypadkach zdecydowano się pozbyć ekranu. Może to sugerować, że rośnie zainteresowanie właśnie takim sprzętem. Nie jest to jakakolwiek innowacja na rynku, bowiem podobne urządzenia pojawiają się już od dłuższego czasu, a nawet pierwsze opaski Xiaomi nie oferowały żadnego wyświetlacza.

Oczywiście, że brak ekranu dla części osób będzie znaczącą zaletą. Po pierwsze, może być zapowiedzią długiego czasu pracy. Po drugie, obecnie ekrany są niemal wszędzie, a taka opaska może być ciekawym pomysłem, gdy chcemy nieco uciec od nadmiaru wyświetlaczy. Zresztą, nie brakuje opinii, że ekran w smartwatchu może po prostu przeszkadzać w trakcie ćwiczeń czy różnych sytuacji w życiu.

Dla osób, które poszukują niedrogiej opaski fitness bez ekranu, powstał model Rogbid Halo Band. Urządzenie charakteryzuje się minimalistycznym designem i jest dostępne w dwóch podstawowych wariantach, które różnią się materiałem paska – nylonowy lub silikonowy. Ponadto do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych – znajdziemy ciemniejsze i bardziej stonowane kolory, ale również różowy czy pomarańczowy.

fot. Rogbid

Co jeszcze oferuje Rogbid Halo Band?

Producent chwali się czasem pracy, który wynosi do 40 dni. Wspomina również o niskiej wadze – 22 g oraz obudowie spełniającej stopień ochrony IP68. Nie zabrakło czujnika tętna, możliwości sprawdzenia poziomu natlenienia krwi, obsługi różnych aktywności fizycznych czy liczenia liczby kroków.

Dostępna jest również funkcja śledzenia snu i prawdopodobnie też pomiarów ciśnienia krwi. Chociaż w przypadku tej ostatniej opcji wyniki mogą wyraźnie odbiegać od prawidłowych. Co prawda firma wspomina o GPS, ale materiały umieszczone na oficjalnej stronie zdają się sugerować, że konieczne jest noszenie smartfona ze sobą podczas biegania czy jazdy na rowerze.

Opaska Rogbid Halo Band do komunikacji ze smartfonem wykorzystuje Bluetooth 5.3 i jest kompatybilna zarówno z Androidem, jak i iOS.

fot. Rogbid

Ile kosztuje opaska Rogbid Halo Band?

Urządzenie w sklepie producenta zostało wycenione na 49,99 euro (równowartość około 213 złotych). Zamówienia można już składać.