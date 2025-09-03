Ta opaska nie ma ekranu. I ten brak to atut

Preferujesz sportowy styl życia albo też chcesz się w końcu wziąć za siebie, ale wszystkie te smartwatche i smartbandy to nie dla Ciebie? Może w takim razie do gustu przypadnie Ci zaprezentowane na targach IFA 2025 urządzenie o nazwie Polar Loop. Cecha charakterystyczna? Brak ekranu.

Polar Loop – opaska do monitoringu bez ekranu

Polar Loop to pozbawiona wyświetlacza opaska fitness przeznaczona do noszenia na nadgarstku. Dzięki temu ma być wygodniejsza i… dyskretniejsza, jak mówi o niej sam producent. Umożliwia monitorowanie snu, aktywności i zdrowia przez całą dobę. Cały czas działa w tle, zbierając dane, które automatycznie przesyła do aplikacji, gdzie użytkownik może sprawdzić je w pasującym mu momencie. Nie rozprasza jednak uwagi, pozwalając utrzymać optymalny rytm dnia.

Co konkretnie potrafi to urządzonko? Ano liczy kroki, monitoruje spalone kalorie, mierzy puls, zapisuje wyniki i trasy treningów, czuwa nad poziomem energii i regeneracji, bada kondycję, a do tego kontroluje czas i jakość snu. Zebrane dane zaś prezentuje w czytelny sposób.

Polar Loop (fot. Polar)

Brak ekranu sprawia też, ponoć, że opaska jest elastyczna i ultralekka (waży 29 gramów). Ma tekstylny pasek i smukłe zapięcie ze stali, dzięki czemu nie czuć jej podczas wykonywania codziennych zadań i nie przeszkadza też w czasie snu. I tylko dziwne, że ostatecznie Polar Loop wytrzymuje tylko 8 dni na jednym ładowaniu. To nie jest zły wynik tak ogólnie, ale biorąc pod uwagę koncepcję, spodziewałem się czegoś więcej.

Jeszcze jedno – to bardzo ważne. Polar chwali się mianowicie, że jego opaska nie wymaga opłacania subskrypcji – pełną funkcjonalność otrzymujemy w pakiecie.

A ile kosztuje Polar Loop? To jest ta gorsza wiadomość

To, że nie ma dodatkowych opłat, to niezaprzeczalny plus – szkoda, że nie standard, ale to nie ten moment, by narzekać. Nieco ponarzekać można natomiast na cenę samego sprzętu. Opaska Polar Loop kosztuje bowiem… 769 złotych. Drogo – szczególnie biorąc pod uwagę możliwości, które wcale nie są jakoś szczególnie duże.

Polar Loop (fot. Polar)

Dla porządku dodam, że przedsprzedaż wystartowała dzisiaj (3 września 2025 roku), a 10 września ruszy regularna sprzedaż. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne (piaskowa, czarna i miedziana), a dodatkowe paski – w razie czego – można dokupić za 99 złotych.