Znany producent AGD daje 20 lat gwarancji, żebyście znów mu zaufali

Producenci w zdecydowanej większości nie chcą być kojarzeni z produktami niskiej jakości. Niestety, taka sztuka nie zawsze się udaje, a odkręcić sytuację jest bardzo trudno. Jeden ze znanych producentów urządzeń AGD startuje właśnie z kampanią promocyjną, aby udowodnić pozytywne zmiany dokonane na przestrzeni lat.

Firma Candy nie chce dłużej być kojarzona z niską jakością

Skoro wyższości jednego producenta pralek nad drugim nie da się opisać za pomocą oceny jakości zdjęć z aparatu czy wyniku w testach, to jak porównać ich produkty? Zazwyczaj można przyjąć trzy podejścia. Pierwsze to sprawdzenie innych, mierzalnych parametrów, takich jak pobór mocy czy wody. Druga opcja to spojrzenie na listę funkcji – w końcu im więcej opcji oszczędzających nam wysiłku lub poprawiających życie, tym lepiej.

Trzecia opcja to zwrócenie uwagi na opinie innych, dotyczących awaryjności i jakości sprzętu. W końcu od droższego urządzenia oczekujemy wieloletniej pracy i niezawodności.

W tej ostatniej kategorii Candy nie miało zbyt dużo szczęścia. Firma od jakiegoś czasu była kojarzona ze sprzętem o wątpliwej trwałości. W 2019 roku włoskie przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Grupę Haier, jednak zmiana lidera to za mało. Po zmianach przeprowadzonych w 2024 roku (m.in. wprowadzenie nowego logo czy zastosowanie innowacyjnych technologii w produktach) producent AGD chce ponownie pokazać się z dobrej strony.

20 lat gwarancji na pralki Candy i zwrot pieniędzy za ubezpieczenie

Kolejnym krokiem w nowej strategii została decyzja o udzielaniu 20-letniej gwarancji na silnik urządzeń piorących z linii ProWash (pralek i pralko-suszarek). W końcu to właśnie ten element, obok sterowników czy bębna, stanowi najważniejszą część wyposażenia pralki.

Jeżeli wciąż nie jesteście pewni, czy Candy wierzy w swoje pralki i pralko-suszarki, to firma wystartowała z akcją promocyjną, w ramach której po wykupieniu ubezpieczenia na sprzęt otrzymujecie cashback w wysokości połowy wydanej kwoty.

Jak to działa? Kupując jedno z urządzeń objętych akcją w sieci Media Expert lub RTV Euro AGD oraz dobierając do niego ubezpieczenie (miesięczne subskrypcje się nie liczą), musicie później dodać opinię na stronie sprzedawcy i oznaczyć ją hashtagiem #Candy_ubezpieczenie. Po publikacji recenzji macie 14 dni na rejestrację zakupu na oficjalnej stronie poświęconej akcji. Pozytywna weryfikacja wniosku wiąże się z wpłaceniem połowy wydanej kwoty na ubezpieczenie bezpośrednio na konto bankowe.

Akcja trwa do 12 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania puli przeznaczonej na zwroty, wynoszącej 200 tysięcy złotych. Z promocji wyłączone są transakcje dokonane na firmę.

Regulamin akcji promocyjnej „Kup wybrany sprzęt Candy i odbierz do 50% zwrotu za ubezpieczenie” (PDF)