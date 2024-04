Nowe produkty Rode przydadzą się nie tylko filmowcom

Każdy, kto choćby hobbystycznie zajmuje się nagrywaniem obrazu lub dźwięku, z pewnością dobrze zna firmę Rode i jej świetne produkty. Do portfolio producenta dołączają właśnie 3 nowe akcesoria, które mogą się podobać.

Rode pozwoli robić wywiady jak profesjonaliści

Pierwszym z produktów, zaprezentowanych przez firmę, jest mikrofon bezprzewodowy Interview PRO. Został on zaprojektowany tak, by mógł współpracować z każdym urządzeniem z serii Rode Series IV, czyli m.in. Wireless PRO, Wireless ME oraz Wireless GO II.

Producent przekonuje, że Interview PRO świetnie sprawdzi się nie tylko podczas wywiadów, ale także przy nagrywaniu podcastów, wystąpień i wszędzie tam, gdzie wymagana jest elastyczność, jaką daje mikrofon bezprzewodowy. Dźwięk z nowego mikrofonu można rejestrować za pomocą kamery, smartfona czy komputera lub zapisać w 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, co przekłada się na możliwość nagrania nawet 40 godzin dźwięku.

Dzięki zastosowaniu cyfrowej transmisji 2,4 GHz z 128-bitowym szyfrowaniem, Interview PRO zapewnia stabilne połączenie bezprzewodowe o zasięgu do 200 metrów (w linii prostej). Ponadto mikrofon jest wyposażony w technologię GainAssist, która odpowiada za automatyczne dostosowanie poziomu głośności.

Interview PRO ma być dostępny w sprzedaży już w maju 2024 roku. Producent nie podaje dokładnej listy rynków, na których będzie można go nabyć. Jego cena została ustalona na 249 dolarów, czyli równowartość około 1015 złotych.

Interview Pro (źródło: Rode)

Te akcesoria zmienią smartfon nie do poznania

Oprócz opisanego powyżej mikrofonu, Rode przedstawił także dwa produkty przeznaczone do smartfonów. Z pewnością ucieszą one wszystkich, którzy filmują właśnie za pomocą tego typu urządzeń.

Phone Cage (źródło: Rode)

Pierwszy z nich to Phone Cage, czyli jak sama nazwa wskazuje, wykonana z aluminium klatka, w której można zamknąć smartfon. Nie tylko ułatwia ona utrzymanie stabilności podczas rejestrowania materiałów, ale daje także szeroki wachlarz możliwości. Wszystko dlatego, że można do niej zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak oświetlenie czy mikrofony. Sam smartfon przytwierdzony jest do wspomnianej klatki za pomocą mocowania magnetycznego.

Phone Cage trafi do sprzedaży już pod koniec kwietnia. Producent wycenił go na 120 dolarów, czyli równowartość 490 złotych.

Ostatnim akcesorium, pokazanym przez Rode, jest Magnetic Mount, czyli po prostu uchwyt magnetyczny, który podobnie jak opisana powyżej klatka, kompatybilny jest z dowolnym etui MagSafe. Umożliwia on przymocowanie do smartfona dodatkowych mikrofonów lub oświetlenia, co może się przydać podczas rejestrowania materiałów wideo.

Magnetic Mount (źródło: Rode)

Cena Magnetic Mount wynosi 90 dolarów (~370 złotych). Sprzęt ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.