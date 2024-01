DJI MIC 2 to małe mikrofony, które naładujesz jak słuchawki

Chociaż pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy w związku z DJI to drony, to jednak na nich nie kończy się działalność firmy. W swoim portfolio ma ona zarówno kamery sportowe, gimbale, jak i mikrofony. To już druga generacja DJI MIC. Co oferuje?

DJI stworzył naprawdę ciekawe mikrofony

To co nie zmieniło się względem pierwszej generacji tych mikrofonów to fakt, że nadal mają one coś wspólnego ze słuchawkami bezprzewodowymi. Ładuje się je w specjalnym etui, które od razu kojarzy się z TWS-ami, a dodatkowo warto podkreślić, że ten system działa całkowicie bezprzewodowo. Jego poręczność i mobilność sprawia, że może zainteresować naprawdę wiele osób, które zajmują się tworzeniem wideo.

Zatrzymajmy się jednak na moment przy samym etui, które automatycznie paruje odbiornik i nadajniki podczas ich ładowania. Oznacza to, że urządzenia są gotowe do użycia zaraz po otwarciu etui. Zawiera ono również adaptery USB-C i Lightning, zapewniające łatwą konfigurację z preferowanymi urządzeniami nagrywającymi. Ponadto producent wyposażył tę konstrukcję w wygodny pasek na nadgarstek, który ułatwia przenoszenie.

DJI MIC 2 (źródło: DJI)

Mikrofony DJI MIC 2 zostały wyposażone w konstrukcje z magnetycznym zatrzaskiem, dzięki czemu są komfortowe w użytkowaniu. Urządzenie oferuje wielokierunkowe nagrywanie dźwięku, inteligentną redukcję szumów, 32-bitowe nagrywanie wewnętrzne typu float, a także możliwość rejestrowania dwukanałowego. Każdy z nadajników został wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej. Funkcją, która może uratować wiele nagrań przez przesterowaniem jest także możliwość jednoczesnego nagrywania drugiej ścieżki dźwiękowej na poziomie -6 db.

DJI MIC 2 (źródło: DJI)

Odbiornik oferuje zasięg transmisji audio do 160 metrów i można bez problemu połączyć go z aparatem lub kamerą za pomocą 3,5 mm złącza audio. Ustawienie odpowiednich parametrów ułatwia wyposażenie go w 1,1-calowy wyświetlacz OLED oraz precyzyjne pokrętło. Warto dodać, że bez odbiornika nadajnik może łączyć się bezpośrednio z Osmo Pocket 3 lub Osmo Action 4 przez Bluetooth. Czas działania urządzeń na jednym ładowaniu wynosi do 6 godzin, a etui ładujące zwiększa go do 18 godzin.

Cena i dostępność

DJI MIC 2 występuje w dwóch kolorach: Platinum White oraz Shadow Black. Jest już dostępny w Polsce w oficjalnym sklepie producenta oraz u innych sprzedawców. Za sam nadajnik trzeba zapłacić 499 złotych. Z kolei cena zestawu składającego się z dwóch nadajników, odbiornika oraz etui ładującego została ustalona na 1799 złotych.