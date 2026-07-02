W ofercie Xiaomi tego jeszcze nie było. Ma wiele zastosowań

Mogłoby się wydawać, że nie ma już takiej kategorii urządzeń, w której swoich sił choć raz nie spróbowałaby firma Xiaomi w ciągu swojej 16-letniej działalności. Jej katalog wciąż jednak ma pewne luki, choć właśnie kolejna z nich została załatana. Chiński producent zaprezentował swój pierwszy NAS.

To pierwszy NAS w ofercie Xiaomi – jaki jest Smart Storage?

Pierwszy NAS w ofercie Xiaomi nazywa się Smart Storage. To dwuzatokowy serwer odznaczający się kompaktową konstrukcją: ma tylko 200,5 mm szerokości, 161 mm wysokości i 85 mm głębokości. To – w połączeniu ze stonowanym designem – powinno sprawić, że bez trudu znajdzie się dla niego miejsce w najrozmaitszych pomieszczeniach.

Obsługuje dyski SATA w formacie 3,5 cala i 2,5 cala. W najpojemniejszej z przygotowanych konfiguracji producent postawił na dwa nośniki 8 TB, ale sam system jest kompatybilny nawet z dyskami o pojemności 30 TB każdy. Serwer ma też na pokładzie 32 GB wbudowanej pamięci masowej i 4 GB RAM.

Xiaomi Smart Storage (źródło: Xiaomi)

Serwer Xiaomi Smart Storage ma się sprawdzać w różnorakich zastosowaniach. Podstawowe związane są z tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych. Może też po prostu pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni dyskowej dla komputera lub magazynu na wideo z monitoringu, a po połączeniu z telewizorem staje się domowym centrum rozrywki, oferując strumieniowe odtwarzanie wideo 4K.

Jeśli chodzi o interfejs, to NAS Xiaomi został wyposażony w jeden port USB 3.0 typu A, jedno złącze HDMI i jedno gniazdo Ethernet 2,5G. Uzupełnieniem specyfikacji jest zaś aktywne chłodzenie mające efektywnie odprowadzać generowane ciepło.

Xiaomi Smart Storage (źródło: Xiaomi)

Ile kosztuje Xiaomi Smart Storage?

Xiaomi często tak robi, więc to żadne zaskoczenie: aktualnie jedyną opcją, by zamówić serwer Smart Storage, jest wsparcie kampanii crowdfundingowej. Przygotowane zostały trzy warianty, których ceny kształtują się w następujący sposób:

4 TB – 2299 juanów (równowartość ~1275 złotych),

8 TB – 2899 juanów (~1610 złotych),

16 TB – 4699 juanów (~2605 złotych).

Na razie nie wiadomo nic na temat dostępności poza Chinami, ale można uznać taki scenariusz za całkiem prawdopodobny.