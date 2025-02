Nowe roboty Ecovacs już w Polsce. Wyczyszczą okna na błysk

Marka Ecovacs zaprezentowała nowe roboty do mycia okien. Do jej portfolio dołącza kompaktowy Ecovacs Winbot Mini oraz zaawansowany Ecovacs W2 Pro Omni. Co oferują i jaka jest ich cena?

Ecovacs to producent wielu urządzeń z kategorii Smart Home, takich jak roboty sprzątające i mopujące czy odkurzacze. Podczas targów CES 2024 do oferty firmy dołączył ciekawy produkt – urządzenie 3 w 1 Deebot X2 Combo. Jest to połączenie zaawansowanej stacji dokującej, robota sprzątającego i odkurzacza ręcznego.

Jednak marka ta znana jest nie tylko z odkurzaczy, ale przede wszystkim z robotów do mycia okien. W 2024 roku do listy produktów dołączył model W2 Omni, teraz przyszedł czas na dwa kolejne modele – Ecovacs Winbot Mini oraz Ecovacs Winbot W2 Pro Omni.

Winbot Mini, czyli najmniejszy robot do mycia okien w ofercie Ecovacs

Winbot Mini jest najbardziej kompaktowym robotem do mycia okiem stworzonym przez Ecovacs. Niewielka konstrukcja – o długości i szerokości po 21,5 centymetra oraz wysokości 5,5 centymetra – sprawia, że urządzenie sprawdzi się do mycia niewielkich okien oraz trudno dostępnych miejsc. Robot oferuje moc ssania na poziomie 7500 Paskali i ultradźwiękowy system natryskowy wyposażony w podwójne dysze.

Winbot Mini (źródło: Ecovacs)

Ecovacs Winbot Mini korzysta z technologii nawigacji WIN-SLAM 3.0, która znalazła już zastosowanie w zaprezentowanym w zeszłym roku modelu W2 Omni. Rozwiązanie to pozwala na dokładne zaplanowanie trasy do wyczyszczenia. Ponadto, nowość wyposażono w dziewięciostopniowy system ochrony, który zabezpiecza sprzęt w trakcie pracy.

Cena Winbot Mini wynosi 1299 złotych.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni – robot z przenośną stacją dokującą

Drugą nowością jest model Ecovacs Winbot W2 Pro Omni. Sprzęt ten oferuje inteligentny system wspinania, osiem środków ochrony zapobiegających przed upadkiem oraz wiele trybów czyszczenia, wybieranych przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Urządzenie obsługuje technologię szerokokątnego rozpylania, którego działanie opiera się o trzy dysze oraz mokry mop. Z kolei podstawą nawigacji robota jest system WIN-SLAM 4.0.

Winbot W2 Pro Omni został wyposażony w akumulator, który wystarcza na maksymalnie 110 minut pracy. Z informacji wynika, że robot w tym czasie może wyczyścić powierzchnię rzędu 55 m2. Nowość jest także cichsza w porównaniu do poprzednich modeli i emituje hałas na poziomie 63 dB.

Zestaw obejmuje przenośną stację dokującą o masie 5,5 kilograma, dzięki której praca i przechowywanie staje się dużo wygodniejsze. Sprytna skrzyneczka pomieści nie tylko robota, ale również akcesoria oraz system zwijania przewodów.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni z przenośną stacją dokującą kosztuje 2599 złotych.