Musisz skorzystać z tej funkcji. To dla Twojego dobra

Google rozszerzyło funkcjonalność, która jest szalenie istotna w czasach, gdy bardzo dużo informacji na Wasz temat trafia do sieci. Wystarczy kilka kliknięć, aby usunąć te najbardziej wrażliwe.

Ta funkcja Google pozwoli Ci zadbać o Twoją prywatność. Chodzi też o Twoje bezpieczeństwo

Żyjemy w czasach, w których w sieci dostępnych jest mnóstwo informacji na temat niemal każdego człowieka na Ziemi. Często możesz nawet nie wiedzieć, że Twój adres zamieszkania lub adres e-mail bądź numer telefonu można znaleźć w internecie.

Google rozszerzyło funkcjonalność narzędzia, którego zadaniem jest monitorowanie sieci w poszukiwaniu osobistych danych użytkownika w zasobach internetu. Mowa o Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie, które jest dostępne – również w Polsce – pod tym adresem. Po zalogowaniu się na Konto Google, należy uzupełnić wymagane dane – imię i nazwisko, adres(y), numer(y) telefon(ów) i adres(y) e-mail.

Google od razu przeszuka wyniki wyszukiwania w poszukiwaniu podanych danych – za pierwszym razem może to potrwać nawet 6 godzin (choć w moim przypadku trwało kilka minut). Od tej pory amerykański gigant ma na bieżąco monitorować wyniki wyszukiwania i jeśli wskazane przez Was dane pojawią się w nich, od razu zostaniecie o tym poinformowani.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W ramach najnowszej aktualizacji Google dodało możliwość podania numerów ubezpieczenia społecznego, paszportu i prawa jazdy, aczkolwiek na tę chwilę funkcja ta nie jest dostępna w Polsce. Mimo to warto skorzystać z tego narzędzia i już dostępnego zakresu funkcjonalności, ponieważ dzięki temu zadbacie o swoją prywatność i bezpieczeństwo. W końcu z pewnością nie chcielibyście, aby Wasz adres domowy czy prywatny numer telefonu dało się znaleźć w Google, prawda?

Google ułatwiło też usuwanie intymnych zdjęć z wyszukiwarki

Amerykanie ułatwili też usuwanie intymnych zdjęć z wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google, ponieważ nie jest rzadkością sytuacja, że ktoś udostępnia publicznie nieswoje fotografie o charakterze seksualnym, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego (motywacją może być na przykład chęć zemsty po rozstaniu czy zdradzie).

Ktoś, kto znajduje się na tego typu zdjęciu, może je zgłosić do usunięcia, klikając na trzy kropki obok fotografii i wybierając opcję Usuń wynik, a następnie Przedstawia mnie w kontekście seksualnym. Od teraz można też zgłosić kilka zdjęć naraz zamiast każdego osobno.

Po zgłoszeniu własnych intymnych zdjęć Google wyświetli kontakt do organizacji, u których można uzyskać wsparcie emocjonalne i prawne. Użytkownik będzie mógł również śledzić status swoich wniosków o usunięcie fotografii z wyników wyszukiwania. Otrzyma też powiadomienie na e-mail o każdej zmianie statusu.

Rozszerzone funkcje usuwania zdjęć o charakterze seksualnym z wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google będą dostępne również w Polsce.