Ten smartfon staje się mniej ekskluzywny. To dobrze

Spora popularność producenta oznacza, że jego produkty możecie kupić na każdym rogu. Działa to również w drugą stronę – mniej znane rozwiązania nie są oferowane wszędzie. Symbolem zmian w tym tygodniu jest Redmagic 10 Pro, którego dorwiecie u znanego operatora.

Redmagic 10 Pro w skrócie

Dziesiąta generacja gamingowych smartfonów chińskiego producenta zdążyła na dobre rozgościć się na rynku urządzeń mobilnych – w końcu zadebiutowała ona w listopadzie 2024 roku. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć, z jaką bestią mamy tu do czynienia.

Podstawą dobrego sprzętu dla graczy jest solidna specyfikacja, którą Redmagic 10 Pro bez problemu „dowozi”. W końcu na pokładzie mamy SoC Snapdragon 8 Elite, do 16 GB RAM-u LPDDR5X i 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 może robić wrażenie.

Tym, co wyróżnia markę na tle rywali są dwie rzeczy. Pierwsza to 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, maksymalnej jasności 2000 nitów i częstotliwości odświeżania 144 Hz pod którym kryje się kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Druga to chłodzenie – na system składa się wykorzystanie ciekłego metalu jako pasty termoprzewodzącej, wentylator którego łopatki obracają się z prędkością 23000 obr/min oraz zastosowanie nadprzewodzącej folii miedzianej i grafenowego panelu pod ekranem.

Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 7050 mAh z opcją ładowania mocą do 100 W, umieszczone na ramce triggery ułatwiające sterowanie w grach oraz gamingowa estetyka z płaskim szkłem na froncie i aparatami zlicowanymi z obudową na pleckach.

Redmagic w ofercie Plusa

Od dłuższego czasu Redmagic 10 Pro można było kupić w kanałach sprzedaży dużych elektromarketów, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik czy x-kom. Teraz smartfon jest także dostępny w ofercie operatora sieci Plus.

Urządzenie jest sprzedawane w dwóch wariantach – 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej za 3599,99 złotych i 16 GB + 512 GB za 4499,99 złotych.