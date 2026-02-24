Smartfon Redmagic 10 Pro
Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)
Smartfony

Ten smartfon staje się mniej ekskluzywny. To dobrze

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Ten smartfon staje się mniej ekskluzywny. To dobrze

Spora popularność producenta oznacza, że jego produkty możecie kupić na każdym rogu. Działa to również w drugą stronę – mniej znane rozwiązania nie są oferowane wszędzie. Symbolem zmian w tym tygodniu jest Redmagic 10 Pro, którego dorwiecie u znanego operatora.

Redmagic 10 Pro w skrócie

Dziesiąta generacja gamingowych smartfonów chińskiego producenta zdążyła na dobre rozgościć się na rynku urządzeń mobilnych – w końcu zadebiutowała ona w listopadzie 2024 roku. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć, z jaką bestią mamy tu do czynienia.

Podstawą dobrego sprzętu dla graczy jest solidna specyfikacja, którą Redmagic 10 Pro bez problemu „dowozi”. W końcu na pokładzie mamy SoC Snapdragon 8 Elite, do 16 GB RAM-u LPDDR5X i 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 może robić wrażenie.

Tym, co wyróżnia markę na tle rywali są dwie rzeczy. Pierwsza to 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, maksymalnej jasności 2000 nitów i częstotliwości odświeżania 144 Hz pod którym kryje się kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Druga to chłodzenie – na system składa się wykorzystanie ciekłego metalu jako pasty termoprzewodzącej, wentylator którego łopatki obracają się z prędkością 23000 obr/min oraz zastosowanie nadprzewodzącej folii miedzianej i grafenowego panelu pod ekranem.

Smartfon Redmagic 10 Pro
Smartfon Redmagic 10 Pro
Smartfon Redmagic 10 Pro
Redmagic 10 Pro
Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 7050 mAh z opcją ładowania mocą do 100 W, umieszczone na ramce triggery ułatwiające sterowanie w grach oraz gamingowa estetyka z płaskim szkłem na froncie i aparatami zlicowanymi z obudową na pleckach.

Redmagic w ofercie Plusa

Od dłuższego czasu Redmagic 10 Pro można było kupić w kanałach sprzedaży dużych elektromarketów, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik czy x-kom. Teraz smartfon jest także dostępny w ofercie operatora sieci Plus.

Urządzenie jest sprzedawane w dwóch wariantach – 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej za 3599,99 złotych i 16 GB + 512 GB za 4499,99 złotych.

Gdzie kupić?

Redmagic 10 Pro 12/256 GB

Smartfon Redmagic 10 Pro
ok. 3399 zł
(Przybliżona cena z dnia: 24 lutego 2026)
Media Expert
Komputronik
Plus
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również

Obserwuj nas