Nowe roboty koszące w Polsce. Wybór stał się właśnie znacznie trudniejszy

Na polskim rynku pojawiły się kolejne nowe roboty koszące, które z okazji debiutu kupicie ze zniżką. Jeśli chodzi o automatyczne kosiarki to w tym roku naprawdę macie z czego wybierać – i to nie będzie łatwa decyzja.

Coraz większy wybór robotów koszących na polskim rynku

Zaledwie wczoraj w Polsce zadebiutowały nowe roboty koszące na 2026 rok marki Dreame. Teraz Mova (będąca submarką Dreame) wprowadza na polski rynek kolejne roboty koszące, sprawiając, że wybór właściwej automatycznej kosiarki staje się znacznie trudniejszy.

Jedną z najważniejszych cech wspólnych robotów koszących Mova, debiutujących na polskim rynku, jest brak konieczności instalacji przewodów ograniczających czy stacji RTK. Po zakupie urządzenia wystarczy zmapować przestrzeń ogrodu za pomocą aplikacji mobilnej.

Roboty koszące Mova na 2026 rok debiutują w Polsce

Do portfolio chińskiej marki dołączają trzy nowe modele robotów koszących. Seria Mova LiDAX Ultra obejmuje dwa warianty robotów – 800 (dla ogrodów o powierzchni do 800 m2) i 1600 (dla ogrodów o powierzchni do 1600 m2). Urządzenia zostały wyposażone w radar 3D LiDAR o kącie widzenia 360 stopni, który wspierany jest kamerą. Producent deklaruje, że taki osprzęt umożliwia skanowanie przestrzeni w odległości do niemalże 70 metrów, a dzięki terenowym kołom roboty LiDAX Ultra wjadą na 45-procentowe wzniesienia.

Modele te oferują też system Ultra Trim z wysuwaną tarczą tnącą, która kosi trawę wzdłuż przeszkód, takich jak murki czy ściany. Użytkownik może ustawić wysokość koszenia trawy w zakresie od 3 do 10 centymetrów. Mova opcjonalnie oferuje też zakup modułu 4G, dzięki któremu robot nie będzie musiał łączyć się z domową siecią Wi-Fi. W przypadku wariantu 1600 usługa ta jest oferowana w zestawie za darmo przez rok.

Z kolei model Mova ViAX 300 (dedykowany do ogrodów o powierzchni do 300 m2) to sprzęt, który ma odnaleźć się w przestrzeni za pomocą systemu wizyjnego UltraEyes 1.0 AI Dual-Vision. Oznacza to, że urządzenia nie wyposażono w laserowe mierniki, a zamiast tego korzysta z dwóch kamer Ultra-HDR o szerokim polu widzenia. W tym przypadku robot rozpoznaje otoczenie i obiekty w odległości do 50 metrów, natomiast zakres wysokości trawy wynosi od 2 do 6 centymetrów. Producent deklaruje, że ViAX 300 pokona 40-procentowe wzniesienia.

Mova LiDAX Ultra 1600, Mova LiDAX Ultra 800 i Mova ViAX 300 – dostępność, ceny i promocja na start

Nowe roboty koszące marki Mova są już dostępne w polskich sklepach. Na początek producent oferuje je w obniżonych cenach:

Mova LiDAX Ultra 1600 za 5299 złotych (zamiast 5999 złotych),

Mova LiDAX Ultra 800 za 3899 złotych (zamiast 4299 złotych),

Mova ViAX 300 za 2199 złotych (zamiast 2599 złotych).

W promocji znalazły się również modele zaprezentowane w kwietniu 2025 roku – Mova 600 i Mova 1000. Urządzenia są teraz dostępne, kolejno, za 2999 złotych (zamiast 3399 złotych) i 3499 złotych (zamiast 3899 złotych). Obniżone ceny obowiązują do 18 marca 2026 roku.