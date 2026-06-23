Ten robot sprzątający jest „bezkonkurencyjny”

W Polsce debiutuje dziś nowy robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2, który – według producenta – jest bezkonkurencyjny i najsmuklejszy w swojej klasie. Do zakupu może też zachęcić obniżona na start cena.

Co oferuje nowy robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2?

Producent chwali się, że robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 cechuje się rekordowo niską konstrukcją, ponieważ jego wysokość wynosi tylko 7,98 mm, dzięki czemu jest w stanie wjechać i posprzątać również tam, gdzie inne odkurzacze mogą się nie zmieścić.

Roborock Qrevo Edge 2 (źródło: Roborock)

Nowy robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 ma ponadto robić to bardzo skutecznie dzięki bardzo wysokiej sile ssania, sięgającej 25000 Paskali – i to nie tylko na płytkach czy panelach, ale również na dywanach, które często są wyzwaniem dla tego typu maszyn.

Należy jednak wiedzieć, że robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 nie ogranicza się wyłącznie do odkurzania, ponieważ oferuje on też funkcję mopowania z wykorzystaniem technologii FlexiArm. Także w tym przypadku można liczyć na satysfakcjonujące efekty, gdyż wyposażony jest w podwójne obrotowe mopy oraz wysuwane ramię, które wymyje podłogę przy krawędziach i w narożnikach (z czym urządzenia tego rodzaju najczęściej sobie nie radzą).

Roborock Qrevo Edge 2 (źródło: Roborock)

Producent deklaruje, że robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 potrafi usunąć również tłuste plamy – dzięki temu, że mopy mogą być przyciskane do podłogi z mocą nawet 8N (a potem prane w 80℃ i suszone w 55℃ w stacji bazowej). Niestraszne mu są też włosy i sierść – za sprawą systemu Dual Anti-Tangle, który ogranicza ich plątanie się wokół szczotki.

Warto również odnotować, że robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 wykorzystuje system nawigacji RetractSense oraz Reactive AI w celu mapowania przestrzeni do sprzątania i rozpoznawania przeszkód (według deklaracji nawet ponad 280 typów). Udogodnieniem jest też możliwość sterowania z użyciem głosu – można wydawać urządzeniu komendy, aby na przykład uruchomić sprzątanie, zakończyć je lub zaplanować.

Robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 – cena i dostępność w Polsce

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono w Polsce na 3299 złotych. Od 1 do 31 lipca 2026 roku robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 będzie jednak sprzedawany za 2999 złotych, czyli taniej o 300 złotych. Klienci dostają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą.

Przy okazji wypada przypomnieć, że w lutym 2026 roku do sprzedaży w Polsce trafił robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Jego rekomendowaną cenę ustalono na 5099 złotych i z okazji polskiej premiery obniżono ją do 4599 złotych. Dziś natomiast można go kupić już za 3399 złotych.

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