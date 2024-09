Robot kuchenny Lidlomix 700 złotych taniej. Sprawdź, od kiedy

Już niebawem ruszy nowa promocja Lidla na popularny robot kuchenny. Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny aż o 700 złotych taniej. Co potrafi ten pomocnik kuchenny i jak kupić go w tak dobrej cenie?

Co potrafi Monsieur Cuisine Smart?

Roboty kuchenne to urządzenia, które są świetnymi pomocnikami w kuchni. Pierwszym sprzętem, jaki przychodzi nam zapewne na myśl, jest Thermomix, jednak nie jest to jedyna propozycja, jaką znajdziemy na rynku. Konkurencyjne firmy od lat tworzą już własne alternatywy, które mogą pochwalić się niemałą wydajnością.

Jednym z przykładów jest Monsieur Cuisine Smart, potocznie nazywany „Lidlomixem”. Urządzenie to zadebiutowało w Polsce w 2022 roku i od tamtej pory sukcesywnie powraca na sklepowe półki, zapasy uzupełniane są też w sklepie internetowym.

Pomocnik kuchenny o mocy 1200 W ugotuje za Ciebie naprawdę wiele potraw. I to od A do Z. Choć trzeba mu wygospodarować nieco miejsca na blacie, może spokojnie zastąpić kilka urządzeń, które przydają się od święta, a zajmują szafki. Mam tutaj na myśli m.in. mikser, blender czy wagę. Dodatkowo, kupując ten sprzęt, możesz spokojnie zrezygnować z kilku garnków i patelni zagracających półki. Jednak dowiedzmy się, co on w praktyce potrafi.

Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Kucharz może na dotykowym wyświetlaczu o przekątnej 8 cali wybierać spośród przeróżnych trybów, takich jak ważenie, zagniatanie, sous-vide, rozdrabnianie, gotowanie ręczne, gotowanie wolne, gotowanie na parze, gotowanie jajek, ryżu oraz wody, smażenie, smoothie, fermentowanie czy turbo. Poza tym po skończonym gotowaniu możemy wybrać polecenie automatycznego czyszczenia. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do licznych przepisów. Robot podpowiada kolejne kroki, dzięki czemu naprawdę trzeba się postarać, aby coś poszło nie tak ;)

Monsieur Cuisine Smart łączy się z domową siecią internetową przez Wi-Fi oraz aplikacją na urządzenia mobilne, a także z systemami Smart Home, co sprawia, że polecenia do maszyny można wypowiadać głosowo poprzez Asystenta Google. Kupując podstawowy zestaw, otrzymujemy urządzenie, misę z maksymalną pojemnością napełniania do trzech litrów, pokrywkę z miarką, ostrza, nasadkę do ubijania (np. białek), wkład w postaci koszyczka oraz nakładkę do gotowania na parze i specjalną szpatułkę, która ułatwia przełożenie przygotowywanej potrawy.

Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Dobra promocja na robot kuchenny Lidl Monsieur Cuisine Smart

Sugerowana przez producenta cena wynosi 2499 złotych. Lidl przygotował jednak atrakcyjną promocję. Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny od poniedziałku 9 września do soboty 14 września 2024 roku taniej o 700 złotych. Akcja promocyjna ma obowiązywać zarówno stacjonarnie, jak i online.

Aby skorzystać z tej okazji, wystarczy aktywować kupon Lidl Plus w aplikacji i – w przypadku zakupów w sklepie – zeskanować swoją kartę przy kasie. Dodatkowo można też dokupić akcesoria, takie jak nasadkę do krojenia za 149 złotych czy przystawkę do sokownika parowego za 99 złotych.